“Il y a tout ce que vous voulez”, même Geluck et son Chat aux Champs-Elysées

Du 26 mars au 5 juin 2021, elle dévoile les dessins préparatoires ayant servi à la réalisation des sculptures ainsi que certains bronzes au format original.

L’exposition permettra également de découvrir des toiles et dessins de grand format, ainsi que des œuvres multiples en hommage aux grands noms de l’histoire de l’art. En attendant de pouvoir à nouveau ouvrir ses portes au public, la galerie Huberty & Breyne proposera dès le 26 mars de parcourir virtuellement l’exposition depuis son site.

Les œuvres mises en vente seront accessibles grâce au clic&collect mis en place sur le site. « C’est en revoyant des images de l’exposition Botero sur les Champs-Élysées (1992) que je me suis dit que Le Chat s’y sentirait bien, lui aussi. Les personnages de Botero sont gros, Le Chat est pas mal enveloppé non plus. Les sculptures de Fernando sont en bronze, pareil pour les miennes. Enfin, le peintre colombien s’est mis un jour à la sculpture, j’ai suivi la même démarche » explique Philippe Geluck.

On connaît Philippe Geluck pour ses dessins du Chat, moins pour ses sculptures. « J’en fais depuis 25 ans mais cela se sait peu » a-t-il confié. « J’ai mis en volume le Chat en 1988 pour la première fois, dans de la terre glaise. Cette terre est ensuite moulée, on en fait une cire puis un bronze » se rappelle-t-il.

Pour ce projet d’envergure Philippe Geluck se souvient : « L’idée m’est venue en mars 2018 lors d’une séance de travail sur le projet du Musée du Chat et du dessin d’humour (qui ouvrira ses portes à Bruxelles en 2024). Et si j’envoyais promener mon personnage pendant tout ce temps ? La proposition sembla plaire à l’équipe et nous nous mîmes au travail ».

Crédit ilustration : © Philippe Geluck