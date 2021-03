Roselyne Bachelot attribue 22 millions € d'aide aux artistes-auteurs

Sur le volet artistes-auteurs, ce sont 22 millions € qui abonderont les fonds sectoriels d’urgence déjà déployés en 2020. Il s’agit d’octroyer des aides aux personnes qui n’auront pas bénéficié du fonds de solidarité de l’Etat. Et ce, principalement du fait de l’irregularité de leurs revenus.

Dans le détail, voici la répartition décidée : 10 millions pour le secteur de la musique, 5 millions pour celui du théâtre, 5 millions pour les arts visuels, 1 million pour le livre et 1 million pour le cinéma.

La suite provient du communiqué de presse diffusé par la rue de Valois, détaillant les aides en faveur :

– des équipes artistiques en région (20 millions), afin d’aider, dans toutes les disciplines, les plus fragiles, de renforcer les résidences d’artistes et de préparer la reprise d’activité, mais aussi d’accompagner les jeunes diplômés qui commencent leur carrière dans des conditions particulièrement difficiles ; ces moyens exceptionnels s’ajoutent aux 30 millions d’euros déjà prévus en 2021 pour soutenir le secteur subventionné du spectacle vivant au titre du plan de relance ;

JOANN SFAR : “Le mépris du gouvernement est total”

– des intermittents qui ne peuvent bénéficier du dispositif de l’année blanche (10 millions) ; cette mesure permet de poursuivre leur soutien dans le cadre du Fonds d’urgence spécifique de solidarité pour les artistes et les techniciens du spectacle (Fussat), mis en œuvre en 2020 et dont le financement est ainsi porté en 2021 à 17 millions.

Avec ces moyens exceptionnels, le Gouvernement intensifie le soutien à l’emploi artistique pour préserver le tissu culturel partout en France et favoriser la reprise rapide des activités culturelles le moment venu.

Ces annonces complètent celles faites par la Ministre de la Culture le 18 février dernier aux responsables de festivals et les organisations professionnelles du spectacle vivant, qui portaient sur deux fonds :

– la création d’un fonds d’accompagnement de 30 millions, qui vise à soutenir l’ensemble des festivals de toutes disciplines dans l’adaptation de leur format aux contraintes sanitaires pour assurer la saison festivalière 2021. Comme en 2020, cet accompagnement sera porté et mis en œuvre à la fois par le Centre National de la Musique et par les DRAC ; la Ministre réunira à nouveau des organisateurs de festivals le 23 mars et présentera les modalités de fonctionnement de ce fonds qui entrera en vigueur le 1er avril prochain.

LEWIS TRONDHEIM: l'incurie du ministère de la Culture

– un fonds de 15 millions afin de soutenir les captations de spectacles toutes disciplines confondues (théâtre, musique, danse et autres esthétiques) dans un contexte de fermeture prolongée des lieux culturels au public. Ce fonds permettra ainsi de favoriser la diffusion des œuvres en direction du public, de soutenir la création et l’emploi et d’accompagner la structuration économique de ce vecteur de diffusion.

Au total, ce sont 97 millions supplémentaires qui sont ainsi mobilisés par le Gouvernement en faveur de la création au plus près des territoires et de l’emploi artistique et culturel.

Alors que la pandémie de Covid-19 vient de contraindre à mettre en place de nouvelles mesures sanitaires pour faire face à la troisième vague de l’épidémie, le Gouvernement, et au premier rang la ministre de la Culture, continuera d’être aux côtés du secteur culturel aussi longtemps que nécessaire, avec pour objectif de retrouver le plus rapidement possible le chemin des lieux culturels et d’accompagner la création artistique et les acteurs qui portent haut la culture en France.

Ce sur quoi la rue de Valois reste fabuleusement silencieuse, c’est la mesure introduite par le décret du 28 août 2020. Dans ce dernier, le ministère indique sa volonté d’imposer les dotations de prix littéraires, alors que le Code général des impôts les exonère. Prendre d’un côté, donner chichement de l’autre ?

