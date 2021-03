La langue française à l'épreuve de la pollution plastique

La Commission plonge les mains dans le cambouis, ou plutôt les composés chimiques, en proposant une liste de termes rattachés aux domaines de la bioinformatique ou de la chimioinformatique. La première étant la « [d]iscipline scientifique dont l'objet est la conception et l'utilisation d'outils informatiques destinés à traiter des questions posées par la biologie et ses applications », quand la seconde traite « des questions posées par la chimie et ses applications »...

On découvre ainsi le rôle du biocapteur, qui « comprend une molécule ou un complexe moléculaire biologiques reconnaissant un composé minéral ou organique, puis le transformant en une espèce chimique, ainsi qu'un capteur analytique détectant et quantifiant cette espèce ».

Ou encore l'infiniment petit avec le nanoplastique, « [o]bjet ou fragment de plastique dont la plus grande dimension externe est au moins nanométrique et au plus micrométrique »... Petit, mais dangereux et polluant, lorsqu'il se retrouve dans l'environnement...

La liste complète est ci-dessous, ou à cette adresse.

Photographie : illustration, Ivan Radic, CC BY 2.0