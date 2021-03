Le Pass Culture s'ouvrira-t-il aux jeunes de moins de 18 ans ?

Le Pass Culture se prêtait aux questions des sénateurs membres de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication après deux ans d'expérimentation, dans 14 départements. Le terrain n'était pas des plus favorables : plusieurs sénateurs membres du groupe de travail sur le Pass Culture avaient dénoncé un processus de généralisation du dispositif trop hâtif, en janvier dernier.

Les sénateurs se seront montrés finalement assez bienveillants, marquant toutefois quelques doutes quant à l'autonomie culturelle du jeune qui serait acquise par le Pass Culture. Comme l'avait indiqué ActuaLitté, les catégories et titres les plus populaires auprès des jeunes lors de la phase d'expérimentation, pour le livre, affichaient des auteurs et des œuvres déjà plébiscités en temps normal.

Top 5 des catégories les plus populaires pour les achats de livres du Pass Culture : 1. Les mangas (titres populaires : les œuvres de Eiichirō Oda (One Piece), Hajime Isayama (L'Attaque des Titans), Kōhei Horikoshi (My Hero Academia)) 2. Les romans et bio (titres populaires : les œuvres de Victor Hugo, Guillaume Musso, Virginie Grimaldi, Michelle Obama) 3. BD/comics (Riad Sattouf, Pénélope Bagieu...) 4. Littérature « Young Adult » (Harry Potter, After...) 5. Littérature autour du « développement personnel » (Léna Situations)

Les sénateurs rappeleront aussi l'aspect politique du Pass Culture, évoqué par Macron dès sa campagne pour les présidentielles et, on comprend pourquoi, destiné à se généraliser en 2021, alors que la situation économique des étudiants s'est aggravée.

Contours et budget

On sait désormais qu'à l'occasion de sa généralisation, le Pass Culture sera doté de 300 € par bénéficiaire, avec une limite de 100 € pour les dépenses dans le domaine du numérique.

À ce titre, 2000 partenaires numériques ont rejoint l'application Pass Culture, avec des offres variées. Amazon, qui a été maintenu à distance pour la vente de livres imprimés grâce à l'obligation de retirer les achats dans une librairie, sera finalement présent dans le domaine du livre audio, par l'intermédiaire de sa filiale Audible.

Dans l'hypothèse d'une généralisation au mois de mars, de toute évidence non tenue, la SAS Pass Culture avait annoncé un budget prévisionnel de 95 millions € pour l'année 2021, couvert par une dotation publique de 59 millions €, les reports des subventions des années précédentes et les 20 % apportés par les offreurs culturels.

L'une des difficultés sera bien le financement de la mesure, avec un enjeu lié à la création de ressources propres : 4 ou 5 pistes ont été élaborées par la SAS. La principale concerne la recharge du Pass Culture, pour les anciens jeunes bénéficiaires du crédit « qui souhaiteraient recharger le Pass Culture avec une dotation d'un proche, un cadeau, ce qui permettrait de générer des ressources propres, mais encore une fois, sur des publics qui ne sont pas ceux qui sont au cœur de la mission de service public », explique Damien Cuier. Un abondement des collectivités territoriales serait également possible.

TECHNOLOGIE: l'appli Pass Culture bientôt accessible à tous

De ces possibilités de ressources propres dépendront aussi, à n'en pas douter, la possible extension du Pass Culture à des jeunes âgés de moins de 18 ans. « Les réflexions sont en cours avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture pour avoir une déclinaison, en tout cas un dialogue, des outils qui sont utilisés par l'Éducation nationale pour faire l'Éducation artistique et culturelle et le Pass Culture. Trouver un continuum des outils et des méthodes pour faire en sorte que le Pass puisse aussi concerner des jeunes de moins de 18 ans », indique Damien Cuier.

À ce titre, toutefois, pas sûr que ces jeunes de moins de 18 ans disposent du même crédit que leurs aînés, avant leur majorité. Sur cette question, en tout cas, « les arbitrages ne sont pas rendus ».

L'audition complète se trouve à cette adresse.