Un changement à la tête de la direction des affaires culturelles de La Réunion

La direction des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, promotion de la langue française et des langues de France.

À compter du 1er septembre prochain, la DRAC de La Réunion aura un nouveau directeur ou une nouvelle directrice, et un appel aux candidatures est donc lancé en ce sens par le ministère de la Culture.

Le candidat doit « avoir une très bonne connaissance et une solide expérience du pilotage, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques culturelles. Il devra faire preuve d'une aptitude marquée au management, à la communication, au dialogue et à la négociation afin de travailler dans les meilleures conditions avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales et les différents acteurs culturels », selon la fiche de poste.

La durée d'occupation de cet emploi est de quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation de six ans. La rémunération comprend une part fixe comprise entre 50 000 € et 100 000 € brut par an (hors majoration outre-mer), avec un complément indemnitaire possible.

Un délai de trente jours est désormais laissé aux candidats pour faire parvenir CV et lettre de motivation.

Photographie : illustration, mau, CC BY-NC-ND 2.0