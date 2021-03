Natacha, l'hôtesse de l'air de François Walthéry adaptée par TF1

TF1 Studio, avec Nathalie Toulza-Madar (Directrice générale déléguée) et Emilie Pégurier (Directrice artistique) et Daïdaï Films avec Vanessa Djian (Productrice —Edmond) et Emmanuel Fayer (Producteur), annoncent l’adaptation de la célèbre bande dessinée Natacha. Le film sera réalisé par Noémie Saglio (Connasse princesse des cœurs —Plan Cœur —Netflix) et écrit par Laurent Turner (Radin ! ; L’Odyssée) et Noémie Saglio.

Natacha est une série de bande dessinée franco-belge créée par François Walthéry, prépubliée depuis les années 1970 dans le journal Spirou, et éditée par les Éditions Dupuis depuis 1970. Aujourd’hui, la série compte 23 albums. Les droits audiovisuels sont représentés par Laurent Duvault pour Mediatoon.

Vanessa Djian et Nathalie Toulza-Madar : « Nous sommes très heureuses de nous associer pour porter l’ambition de “Natacha”. Avec les talentueux Noémie Saglio et Laurent Turner, nous voulons créer un film drôle et moderne qui touchera autant les femmes que les hommes. Natacha sera un brin de Miss Maisel avec une pointe de la revanche d’une blonde. En cet air post #metoo, nous sommes certaines que le public attend une grande figure féminine de comédie. »