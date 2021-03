Festival BD de Montréal : les finalistes du 22e Prix Bédélys

Bédélys Étranger

Meilleure bande dessinée en langue française publiée hors Québec

Anaïs Nin : Sur la mer des mensonges,​ Léonie Bischoff (Casterman)

Carbone et Silicium,​ Mathieu Bablet (Ankama)

Clyde Fans,​ ​Seth (Delcourt)

Eileen Gray : Une maison sous le soleil,​ Charlotte Malterre-Barthes et Zosia Dzierzawska (Dargaud)

Géante​, Jean-Christophe Deveney et Tamarit (Delcourt)

Hors-saison,​ James Sturm, traduit par Margot Negroni (Delcourt)

L'accident de chasse​, D​avid Carlson et Landis Blair, traduit par Julie Sibony (Sonatine)

Peau d'homme,​ ​Hubert et Zanzim (Glénat)

Pucelle 1 Débutante​, F​lorence Dupré de la Tour (Dargaud)

Vernon Subutex,​ Virginie Despentes & Luz (Albin Michel)

Bédélys Jeunesse

Meilleure bande dessinée en langue française pour les 7-14 ans

Blue au pays des songes​, D​avide Tosello​ (Vents d'Ouest)

Nat tout court​, Maria Scrivan (Scholastic)

Nico Bravo et le chien d'Hadès​, M​ike Cavallaro, traduit par Romain Galand​ (Kinaye)

Omniscients,​ Vincent Dugomier (Lombard)

Sacrées Sorcières​, Pénélope Bagieu (Gallimard)

Bédélys Indépendant Francophone

Meilleure bande dessinée francophone autoéditée

Boumeries volume 10,​ ​Boum

Grosses colères​,​ Val-Bleu

Kalipso Volume 1​, Marie Blanchet

Le feu des jours,​ ​Colin Effray

Saperli,​ Catherin

Bédélys Indépendant Anglophone

Meilleure bande dessinée anglophone autoéditée

Frog and Toad are Queer,​ Nina Drew

Hi, Stranger,​ Anouk

Kalipso Part 01,​ Marie Blanchet

OKOK Comics Volume 1,​ Colin L. Racicot

Bédélys Québec

Meilleure bande dessinée produite par un·​e artiste établi·​e au Québec et publiée par une maison d'édition québécoise

Aliss​, Patrick Senécal et Jeik Dion (Front Froid et Alire)

Bouée,​ Catherine Lepage (La Pastèque)

Casa Rodéo​, Thom (Pow Pow)

C'est comme ça que je disparais​, Mirion Malle (Pow Pow)

Temps libre,​ Mélanie Leclerc (Mécanique Générale)

Rendez-vous le 28 mai 2021, dans le cadre du Festival BD de Montréal, où seront couronnées les bandes dessinées gagnantes.

À cette occasion, deux bourses de 1000 $ seront remises avec les prix Bédélys indépendant francophone et Bédélys indépendant anglophone.​ Une bourse de 1000 $ sera également remise pour le prix Bédélys Québec. Tous les lauréat​s recevront un trophée fait d'objets recyclés par l'artiste Karl Dupéré-Richer.

