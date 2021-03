Les Rendez-vous de la BD d'Amiens reprennent vie en 2021

Les auteurs et autrices seront présents les 6 et 7 juin à Amiens à la Halle Freyssinet qui offre avec ses 5000 m2 un espace hors-du-commun, permettant la distanciation physique. Le festival se prolongera ensuite jusqu'au 27 juin, dans la Halle et hors-les-murs, par des expositions, performances, ateliers et rencontres, in situ et en ligne sur la chaîne YouTube des Rendez-Vous.



Une dizaine d'expositions mettront en lumière des oeuvres incontournables et d'autres plus confidentielles, le tout en partenariat avec la Maison de la Culture d'Amiens, le Safran, le Zoo ou le Musée de Picardie.

Parmi les expositions phares : celle dédiée à Cyril Pedrosa, le créateur de l'affiche 2021 (non dévoilée encore), avec un panorama complet de son œuvre, de ses magnifiques fables et planches originales. Une autre consacrée aux créations du duo Thierry Smolderen et Alexandre Clérisse sur la culture POP des années 80', l'exposition “Chasseurs d'histoires, chasseurs de trésors”en partenariat avec Le Musée du Louvre, sur les liens entre archéologie et bande dessinée.

Enfin, l'exposition sur la célèbre série manga de jazz Blue Giant et les expositions consacrées aux BD jeune public autour de l'univers de Toutou, Emma et Capucine et “Le meilleurissime repaire de la terre”.

Reportée d'un an mais attendue avec impatience, l'exposition collective “Libres ? ”questionnera la place des femmes dans notre société et les questions de liberté plus que jamais prégnantes autour de leurs corps. Cette exposition événément sera consacrées aux albums “Culottées” de Pénélope Bagieu, “Libres !” d'Ovidie, “Les crocodiles” de Thomas Mathieu, ”Vagin Tonic “de Lili Sohn, “Noire” de Tania de Montaigne et Emilie Plateau, sur la vie méconnue de Claudette Colvin.

La journée professionnelle le 4 juin - date de la journée presse - aura pour thème la place de l'auteur dans la chaîne du livre et sur les manifestations littéraires. Un thème cher à Pascal Mériaux et à l'équipe du festival qui s'engagent, depuis plusieurs années, auprès et avec les auteurs pour alerter sur la précarité économique de leurs métiers et pour leur juste rémunération sur les événements.

Pendant plus d'un mois, Amiens sera encore une fois la place forte de la Bande dessinée et de ses auteurs !