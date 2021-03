Pour ses débuts derrière la caméra, Toni Collette adapte un livre de Lily King

Toni Collette retrouve pour ce projet Nick Payne, qui avait notamment signé le scénario de la série Wanderlust (2018), dans laquelle l'actrice tenait un des rôles principaux. Si Toni Collette a déjà produit plusieurs films et séries, il s'agira de sa première expérience en tant que réalisatrice.

Writers And Lovers suit le personnage de Casey, 31 ans, qui vient de perdre sa mère et se débat avec un roman qu'elle essaye d'écrire depuis 6 ans. Prise dans un triangle amoureux, contrainte d'assumer de nouvelles responsabilités et s'aventurer dans l'inconnu, Casey va aussi découvrir son potentiel artistique...

« Je ne pourrais pas être plus ravie de donner vie au roman magnifique, drôle et émouvant de Lily King. C’est une histoire stimulante qui me parle en tant que femme et artiste. Il s’agit, en fin de compte, de se connaître et de croire en soi. Ce n’est pas toujours une tâche facile, mais le voyage le plus important qu’une personne puisse entreprendre. Ce récit me parle à bien des niveaux », a souligné Toni Collette.

Pour l'instant, aucune information n'a été donnée sur la distribution de cette production.

Si Writers And Lovers n'a pas été traduit en français, La Pluie et le beau temps a été publié par les Presses de la Cité en 2012, traduit par Bruno Boudard, et Euphoria en 2016 chez Christian Bourgois, traduit par Laurence Kiéfé.

via Deadline

Photographie : Toni Collette, en 2015 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)