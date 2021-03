Isabelle Sivan rejoint le Comité de la SGDL

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, annoncent la nomination, à compter du 1er mars prochain, de Pap Ndiaye comme directeur général de l’établissement public du Palais de la Porte Dorée, qui rassemble le Musée national de l’histoire de l’immigration et l’Aquarium tropical.