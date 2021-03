De quoi s’agit-il ? De la sixième édition du principal festival de poésie en Suisse romande (du 20 mars au 3 avril), fondé et propulsé par l’Université de Lausanne, produit grâce à un vaste réseau de partenaires culturels. Cette année, le défi consistait à proposer un format compatible avec la pandémie. Moins d’événements bien sûr, mais des « piqûres de rappel » contre la morosité : des interventions dans les hôpitaux, des soins poétiques intensifs, des vaccinations orales et même des cures en plein air.

Tout un programme, à découvrir ici !

Parmi les faits saillants : des poèmes déposés chaque jour sur les plateaux-repas des patients et des soignants dans cinq grands hôpitaux ; le lancement de collections de clips poétiques et d’entretiens, soutenus par Pro Helvetia, avec cinq réalisateurs et une quinzaine de poètes en Suisse romande ; la mise en place d’une plateforme qui permet de rassembler la poésie sur vidéo et de constituer un patrimoine numérique durable par-delà la dispersion sur YouTube ; des soins prodigués à l’Europe par la poésie avec Laurent Gaudé et Camille de Toledo notamment ; un hommage à Pierre Chappuis et à Philippe Jaccottet ; de la poésie dans les transports publics ; et de nombreux événements étonnants que vous découvrirez sur notre programme en ligne.

On ne le dira jamais assez : la poésie est avec vous !

Et en la matière, on relira avec attention la posologie et les effets secondaires de PrimaPoetica avec pour exemple :