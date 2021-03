Vous ne suivrez plus une “master class”, mais une “classe de maître

La Commission d'enrichissement de la langue française, placée sous l'autorité du Premier ministre et coordonnée par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), a pour mission de proposer des équivalents en français à des termes étrangers. Elle démontre ainsi les ressources du français face aux anglicismes et autres calques un peu trop faciles...

La liste diffusée au Journal officiel ce 16 mars 2021 a pour thème l'éducation et l'enseignement supérieur, qui se trouvent quelque peu bouleversés par l'émergence des nouvelles technologies et leurs apports en la matière.

À ce titre, un certain nombre d'expressions restent issues de l'anglais, comme cela se produit souvent vis-à-vis des technologies.

Au sein de la liste, on trouve par exemple « master class », qui désigne une « session de formation extraordinaire dispensée par un artiste ou une personnalité que sa compétence, son autorité ou sa notoriété distinguent dans son domaine ». La Commission propose comme équivalent « classe de maître », qu'il est sans doute possible, même si cela n'est pas précisé, d'accorder en « classe de maîtresse ».

On trouve aussi d'autres termes de la formation à distance, notamment « backpack », qui devient « badgeothèque », pour désigner l'« espace numérique dans lequel une personne rassemble ses badges numériques, auxquels elle donne accès selon les modalités de son choix ». Ou encore « mind map », qui devient « carte heuristique », « carte mentale » ou encore « graphe de connaissances » et recouvre une « représentation graphique d'informations, de connaissances et d'idées, qui sont organisées en arborescences autour d'un thème central afin de rendre intelligibles leurs relations ».

La liste est disponible ci-dessous et à cette adresse.

Photographie : illustration, Ines für NEUE STIMMEN, CC BY 2.0