Podcast Métiers du livre : les leçons des petits éditeurs

En partenariat avec Dlivrable, ActuaLitté vous propose de retrouver une série de podcasts autour des métiers du livre. Dans ce quatrième épisode, Coraline Passet évoque la question des petits éditeurs. Que peuvent-ils nous enseigner ? On les salue peu et pourtant… qu’ils innovent ou définissent leur propre espace-temps, on gagnerait peut-être à s’inspirer de leur parcours.

Les petits éditeurs sont d’emblée face à une responsabilité « Et si ça marchait ? (…) Créer quand on n’existe pas ou qu’on est encore petit, c’est prendre un risque : celui de ne pas exister ou de rester tout petit. Mais dans le pire des cas, ce sera un four et il faudra recommencer, éventuellement prendre une nouvelle direction ».

Ils nous apprennent ainsi la force des défis et l’importance de persévérer, car les essais sont comme au rugby : « Ils ne sont pas tous transformés, mais ils sont tous payants. »

La mise en mouvement commence par un pas de côté à même d’imposer son propre espace-temps, qu’il soit du côté de la production du livre ou du côté de sa commercialisation. Certaines maisons, comme les éditions Gallmeister, ont par exemple choisi de maintenir pendant plus de 10 ans une production limitée à 50 parutions par an. D’autres, à l’image des éditions Auzou, ont décidé de conserver une diffusion intégrée.

Avancer demande du temps. Quand on est petit, « cela nécessite également de poser chaque brique, en n’attendant pas forcément un succès immédiat, mais en comprenant ce qui fonctionne ou pas, sur un marché, pour un public. » Et puis, il est plus facile de réagir quand quelque chose ne fonctionne pas dans une petite maison, car « le circuit entre décider et faire y est beaucoup plus court ».

Cela veut aussi dire qu’il n’y a pas de petit succès. Un succès d’estime a son importance.

« La force du petit éditeur, c’est donc d’abord d’accepter le pouvoir de créer, le défi de l’outsider et ensuite accélérer le processus de décision mécaniquement, avec moins d’acteurs et aussi des ajustements plus rapides. »

Bien sûr, difficile d’atteindre la perfection dans une petite maison, quand on est 3, 5 ou 10 à porter les livres, mais le décloisonnement aide à construire à force d’essais répétés. « Le succès d’estime est moins embêtant. C’est comme cela qu’il se construit, par la proximité et la confiance, construites pierre après pierre. »

Ensuite, il n’y a plus qu’à transformer l’essai.

crédit photo : ElasticComputeFarm CC 0