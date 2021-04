Format Tygre : fabrication, graphisme... L'agence tous rysques

Si ponctuellement, pour les structures qui ont un studio graphique en interne – lors d'imprévus ou de surcharge de travail –, Format Tygre peut intervenir, ils œuvrent principalement en tant que free-lance pour les autres. Leurs corps de métiers revêtent ainsi plusieurs aspects. Au fil de ses expériences professionnelles, l'agence a élaboré le projet de mettre en commun « nos compétences complémentaires afin de retrouver l’émulation que nous ressentons lorsque nous travaillons ensemble ».

« C’est en confrontant nos idées, nos regards et nos talents que nous développons notre créativité ; c’est notre complémentarité qui nous permet d’envisager le livre comme un tout et de proposer des services qui touchent à tous ses aspects ; c’est notre goût commun pour le beau qui fait la force du Format Tygre », nous expliquent-ils.

Être illustratrice, c’est avant tout transformer une idée en image. « Ça peut être pour la couverture d’un livre, pour illustrer un livre pour enfant, un livre pratique, une bande dessinée, un article dans la presse, une affiche… Le style doit s’adapter au domaine, pour cela Anne Defréville travaille aussi bien sur papier que sur numérique. » D’illustratrice, elle devient dessinatrice lorsqu’elle est l’autrice des textes de ses livres (ou de ses dessins de presse). Elle aime utiliser l’aquarelle, la linogravure, le dessin numérique, la gouache et l’encre de Chine.

Être iconographe et conceptrice graphique dans le monde du livre, c’est être traductrice visuelle. « L’objectif est de donner corps à l’ouvrage. Pour ce faire, le dialogue avec l’éditeur est indispensable et continu. » Héloïse Jouanard recherche donc des images et des typographies qu’elle combinera pour définir une charte graphique, un principe de maquette ou encore monter une couverture.

Pour ses recherches, elle se doit de connaître les collections qu’offrent les musées, les catalogues des différentes agences d’images et la diversité du monde de l’illustration. Elle doit également maîtriser le langage typographique et son influence sur le lecteur.

Être fabricant c’est donner au livre une réalité physique. « Il lui incombe de connaître et de se tenir à jour des techniques d'impression, des façonnages, des papiers… de conseiller et d’être à l’écoute de l’éditeur pour que l’ouvrage imprimé soit conforme à l’idée qu’il s’en fait. Aussi, il se doit de toujours respecter les impératifs budgétaires et les délais qui lui sont fixés. » Parfois, Alan Guilvard intervient très en amont des projets pour apporter son aide et éclairer les différents intervenants sur les possibilités offertes par le monde de l’imprimerie.

Les trois créateurs nous répondent, dans Les mots en boîte :

Anne Bénoliel Defréville - Graphiste Illustratrice

Diplômée de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille, Anne travaille depuis 20 ans comme graphiste et directrice artistique (Actes Sud, Le Seuil, Libella, Vivendi…) et comme illustratrice (Figaro Media, EDF, Éditions Glénat, Éditions Fleurus, Maison Eliza, CNRS-INSERM, …).

Touche à tout, elle passe du story-board à la fresque à la chaux, de la linogravure au dessin numérique, au gré de ses envies et des demandes, pour des créations d’identités visuelles, des chartes graphiques, des logos. Elle a également enseigné les arts graphiques, notamment à l’École des Gobelins.

Aujourd’hui, elle se consacre essentiellement à l’illustration (illustratrice jeunesse, dessinatrice BD, designer graphique, motion designer 2D) et vient d’obtenir deux prix prestigieux pour son dernier livre.

Héloïse Jouanard – Graphiste Iconographe

Diplômée de l’EHESS de Paris, Héloïse est iconographe et conceptrice graphique et travaille depuis 20 ans dans l’édition (Delpire éditeur, Éditions Libretto, Phébus, Buchet-Chastel, Les Cahiers dessinés…). Elle collabore avec les agences d’images, musées et illustrateurs, négocie les prix d’achat, contrôle les utilisations et gère les droits des images. Elle a conçu les maquettes et le graphisme de nombreux beaux livres (photographie, dessin, livres d’art, bandes dessinées, livres pratiques) et de centaines de couvertures (poche, semi-poche, grand format, hors format). Sa maîtrise de la colorimétrie et des techniques d’impression fait que c’est elle qu’on envoie aux calages en imprimerie.

Elle est également photographe et a étudié au Jeu de Paume et à l’École nationale supérieure de la Photographie d’Arles. Son travail de photographe est représenté par Bridgeman Images.

Alan Guilvard - Graphiste Fabricant

Depuis 15 ans, et après des études de Lettres Modernes et une spécialisation en Métiers du Livre, Alan travaille comme fabricant et maquettiste dans l’édition (Éditions Phébus, Éditions Philippe Picquier…). Il est spécialisé dans les fabrications complexes (livres en découpe, livres en accordéon, livres en coffret) pour lesquelles il assure non seulement le suivi fabrication et le suivi éditorial, mais également la mise en page.

Ouvrages brochés ou cartonnés, reliure bodonienne, suisse ou japonaise, il a réalisé des dizaines de beaux-livres dont les façonnages leur apportent caractère et originalité. Il conseille les éditeurs sur les choix de papiers et sur la faisabilité technique selon les ouvrages et travaille en relation étroite avec les imprimeurs (français et étrangers) et les photograveurs. Il est également spécialisé en retouche d’images.

Illustration : Anne Defréville