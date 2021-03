Le 16 mars, lancement du Dictionnaire des francophones

« Ce projet, voulu par le président de la République, est le fruit d'une aventure inédite. Pour la première fois, c'est toute la langue française, dans sa mondialité, dans la diversité et la richesse de ses expressions et de ses variétés, qui va pouvoir être partagée », indique la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), dans un communiqué.

Pour rappel, ce Dictionnaire des Francophones se présentera sous la forme d'une application pour smartphone et tablette, qui présentera plus de 500.000 mots et expressions de la francophonie. Le tout sera collaboratif, pour que chacun puisse ajouter des expressions.

« Inédit, le projet combine une solide ambition scientifique, avec des experts et expertes issus de toute la francophonie, réunis autour du professeur Bernard Cerquiglini, et une démarche collective participative nourrie des méthodes et outils wikis », indique la DGLFLF.

Le code et les données devraient être diffusés de manière libre, « autant que possible ».

FRANCOPHONIE: une dictée en langue belge ouverte à tous

Le lancement mondial est prévu le 16 mars 2021, par le ministère de la Culture en lien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Organisation internationale de la Francophonie, l'Agence universitaire de la Francophonie, France Médias Monde, TV5MONDE et l'ensemble des partenaires francophones.

Une Dictée des francophones sera proposée le 16 mars, de 9h30 à 10h15 (heure de Paris), sur le compte Facebook du ministère de la Culture. Elle sera lue par Leïla Slimani et corrigée par son auteur Bernard Cerquiglini.