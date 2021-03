Voici italiana, la plateforme de la culture italienne dans le monde

Comme indiqué dans le communiqué de presse de lancement de l’initiative, ce portail a été conçu comme « la réponse de la Farnesina à la demande de culture italienne dans le monde ».

Bien entendu, cette initiative n’arrive pas d’elle-même, mais est le symbole d’une stratégie robuste de promotion internationale que l’Italie a mise en place depuis quelques années. Elle découle en effet du plan de promotion intégrée « Vivere ALL'Italiana », la stratégie institutionnelle de tout le système national lancée par la Farnesina, en partant de la considération de l’importance de l’Italie à l’étranger, pour son patrimoine artistique et culturel et son style de vie.

Une stratégie de promotion particulièrement efficace

Après un démarrage positif entre 2016 et 2019, le Plan « Vivere ALL'Italiana » a été mis en place : la loi budgétaire 2021 a prévu le refinancement du Fonds pour la période triennale 2021-2023 avec une allocation de 32 millions d’euros pour 2021, 47 millions d’euros pour 2022 et 51 millions d’euros pour 2023. À partir de 2024, le Fonds sera rendu ordinaire et stabilisé avec une dotation de 51 millions d’euros par an.

L’effort du ministère des Affaires étrangères (MAECI) a été important dans le but de soutenir l’internationalisation des industries créatives et culturelles italiennes, même pendant la pandémie. En ce qui concerne l’édition, 238 livres italiens ont été traduits dans plus de 40 langues grâce à des aides extraordinaires pour l’année 2020. Il ne faut pas oublier d’ailleurs le rôle capital des entités italiennes à l’étranger en ce qui concerne la promotion de la culture nationale, à travers des événements virtuels ou en présentiel : 128 ambassades et représentations permanentes, 81 consulats et 82 instituts culturels italiens, sans compter les nombreuses écoles italiennes à l’étranger.

Une vitrine pour la culture italienne dans le monde

Cette plateforme ne s’adresse pas seulement aux amoureux des livres (qui pourront bénéficier de la rubrique « Parliamo di libri », « Parlons des livres »), mais est une vitrine extraordinaire pour tout le secteur culturel : la musique, la littérature, la poésie, le cinéma, le théâtre, les arts visuels, l’art du web, l’architecture, le design, l’histoire, l’archéologie, la gastronomie.

Les contenus hébergés sont très variés et diversifiés : des interviews, des focus, des analyses approfondies, une chaîne Vimeo pour les films, les documentaires, les performances et d’autres contenus vidéo et audio originaux, comme les podcasts.

Dans la plateforme — bilingue, en anglais et en italien — plusieurs contenus seront dédiés cette année au 700e anniversaire de la mort de Dante Alighieri, au 150e anniversaire de la naissance de Grazia Deledda, la seule écrivaine italienne à avoir reçu un prix Nobel, et au centenaire de la naissance de Leonardo Sciascia.

Enfin, italiana est le canal principal pour être informé sur les activités du réseau culturel de la Farnesina à l’étranger.

« italiana n’est pas un point d’arrivée, mais de départ », précise le communiqué de presse. « C’est le début d’un parcours dans lequel la Farnesina et son réseau étranger accompagneront la culture et la créativité italiennes dans les prochaines années, en proposant au public international de nouveaux moyens de concrétisation où la composante en présentiel sera toujours associée à une partie numérique, capable d’atteindre de nouveaux spectateurs et de nouveaux territoires. »

Accéder à Italiana.