Karine Djébari et Dominique Lancastre invités de À la 1ère page

17 mars 2021

Karine Djébari : Un drôle de Dodo (avec Julien Lamanda, Orphie G.doyen Éditions) et T'abuses, la Buse ! (avec Gilbert Gence, Orphie G.doyen Éditions)

Journaliste globe-trotteuse, Karine Djébari a taillé sa plume dans les landes bretonnes avant de parcourir le monde. De ses nombreuses escapades, elle a rapporté des reportages, des récits de voyage et des histoires pour petits et grands. C'est désormais sur l'île de La Réunion, où elle a posé ses valises, qu'elle puise son inspiration pour l'écriture de livres pour enfants et raconter des histoires d'oiseaux étranges et de pirates légendaires.

24 mars 2021

Dominique Lancastre pour son livre de contes Le secret d'Igor (Neg Mawon)

Dominique Lancastre nous entraîne dans la tradition des histoires et de la littérature orales caractéristiques de l'imaginaire antillais. En publiant cette fable pour petits et grands, l'auteur renoue avec la tradition séculaire du conte antillais. Facétieux et imaginatif, Dominique Lancastre met son écriture au service de contes animaliers dont l'univers lui permet d'inciter le plus grand nombre à respecter la nature et les êtres vivants. C'est ce monde fantastique que les éditions Nèg Mawon nous invitent à découvrir dans Le Secret d'Igor.

