L'incendie OVH frappe libraires, éditeurs et bibliothèques

Vivlio, fournisseur français de liseuses, et l’enseigne Cultura, spécialiste de la culture et des activités créatives, annoncent, non sans plaisir, la mise sur le marché de la toute première liseuse couleurs en France. À partir de la mi-février 2021, la liseuse Color Vivlio rejoindra en exclusivité les rayons physiques des 94 magasins Cultura.