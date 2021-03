Mademoiselle Baudelaire : Yslaire transfigure Les fleurs du mal 

Baudelaire a toujours accompagné Yslaire, qui depuis cinq ans se consacre au poète, fouille dans sa biographie et les échos sublimes de sa poésie pétrie d'oxymores, sa quête d'un idéal qui conjugue la tradition et la modernité, le beau et le bizarre, l'universel et le singulier, l'éternel et le transitoire. Et livre un nouveau chef d'oeuvre. En avant-première, Aire Libre et ActuaLitté vous en offrent les premières pages.

Ce nouveau chef-d'œuvre de l'auteur de la série culte Sambre touche au sublime par un dessin qui ranime le parfum de scandale et la sexualité crue d'une poésie en quête d'absolu.

Il y a deux cents ans, le 9 avril 1821, naissait Charles Baudelaire. Le « Prince des nuées » disparaissait à quarante-six ans, le 31 août 1867, paralysé par la syphilis. Combien d'artistes, de romanciers, d'essayistes et de chercheurs, se sont penchés sur le mythe du « poète maudit », du dandy débauché, participant à son édification jusqu'à la caricature, puisant dans la réputation sulfureuse des Fleurs du mal, recueil condamné en son temps pour outrage aux bonnes mœurs. Et pourtant l'œuvre résiste et insuffle encore aujourd'hui l'esprit de la révolte dans le cœur des adolescents.

Baudelaire s'impose forcément comme une des plus grandes inspirations pour qui s'intéresse au XIXème siècle, mais il n'a jamais été question de faire un biopic. M'attaquer au mythe de l'artiste maudit crucifié par ses passions dévastatrices c'est d'abord dépoussiérer l'image forgée par son époque en proposant une vision plus actuelle. – Yslaire

Le Baudelaire d'Yslaire ressuscite dans les yeux de Jeanne Duval, sa principale muse, celle que le poète a rencontrée alors qu'il avait à peine vingt et un an et qu'il n'a jamais abandonnée, malgré les ruptures et la maladie.

À travers ce point de vue féminin, l’artiste ne se contente pas de transposer ses recherches et son interprétation, il revendique l’héritage de cette beauté métisse qui hante Les Fleurs du mal par le dessin et les potentiels infinis des mises en abyme de la bande dessinée. Cette « biographie dramatisée » éclaire les zones d’ombre de la vie du grand poète avec un regard singulier et révèle par le biais de la fiction une part de vérité.

Les éditions Aire libre vous offrent en avant-première les sublimes premières pages de cet album à paraître le 23 avril prochain.

parution : 23 avril - format : 237 x 310 - Album cartonné - 160 pages en couleurs

ean : 9791034749171 / prix 26 €

tirage de tête (999 exemplaires numérotés avec frontispice signé par l'auteur : 9791034754496 / 39 €