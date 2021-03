Michel Butor : “La photographie est une fenêtre

Son désir de photographier a pris naissance à la suite d’un long séjour en Égypte. Il commence par photographier une étude des témoignages parisiens du retour d’Égypte de Bonaparte et découvre les rudiments auprès de l’un de ses beaux frères sculpteur. Michel Butor ne recadre pas ses photographies, il cherche moins à fixer des « souvenirs » qu’à « inventer une image » : le viseur devient pour lui « un instrument d’exploration qui lui fait voir ce qu’il n’aurait pas vu sans lui ».

« Très rapidement j’ai eu un viseur dans ma tête », dit-il dans Souvenirs photographiques (œuvres complètes, volume X, Recherches). C’est lorsqu’il cesse de photographier dans les années 60 qu’il commence à écrire sur, ou pour des photographes.

Michel Butor a également posé pour de nombreux photographes, Robert Doisneau en 1958, le photographe humaniste Léon Herchtritt en 1968, Bernard Plossu, Guy Delahaye, Augustin Detienne dans son bureau-atelier de lucinges...

Maxime Godard, devenu son portraitiste attiré, a réalisé plus de 18.000 photographies du poète et l’a accompagné lors de rencontres avec des artistes, colloques, expositions et voyages. Plusieurs portraits réalisés par des photographes entre 1950 et 2016 seront présentés.

À partir des riches collections du Manoir des livres, l’exposition déclinera les relations entre Michel Butor et la photographie à travers trois axes principaux : Michel Butor photographe (1951-1961) Michel Butor photographié (1958-2016) Michel Butor et les photographes (plus de de 150 livres d’artiste et livres d’édition courante créés entre 1980 et 2016 seront exposés). L’exposition se tiendra du 29 mai au 30 octobre.

Peut-être est-il aussi agréable de relire son poème, Le photographe à la fenêtre :

La photographie est une fenêtre son format c’est son cadre. La marge de la photographie, ce sont ses rideaux sa glaçure, c’est sa vitre. L’appareil de photographie est une fenêtre ; Son viseur c’est sa vitre. L’obturateur de l’appareil, ce sont ses rideaux, Son objectif, c’est son cadre. Le laboratoire de photographie est une fenêtre ; l’évier c’est son cadre ; la lampe rouge, ce sont ses rideaux ; le révélateur, c’est sa vitre. La photographie est une fenêtre ; son œil, c’est sa vitre : ses paupières, ce sont ses rideaux ; son cadre, c’est son orbite. L’œil est une fenêtre ; Le cristallin, c’est sa vitre. Les rideaux de l’œil, ce sont ses larmes ; son cadre, c’est son iris. La vision du photographe est une fenêtre ; son cadre est notre aveuglement. Les rideaux de la vision, c’est la discrétion ; sa vitre, c’est l’émerveillement.





crédit photo : © Michel Butor — New York 1960, détail.