Myanmar : deux poètes parmi les victimes de la répression

Ce mercredi 3 mars, la répression a pris un tour un peu plus dramatique, avec le recours aux armes à feu contre les manifestants, dans plusieurs villes du pays. Au moins 38 personnes ont trouvé la mort, en une seule journée, dont 6 personnes à Monywa, au centre du pays.

Les interventions armées des militaires ont pour but d'écraser les manifestations du Civil Disobedience Movement (CDM), qui dénonce l'arrestation de la cheffe du gouvernement Aung San Suu Kyi et des dirigeants birmans, l'équivalent d'un coup d'État.

Plusieurs jours de violence sont venus répondre aux manifestations, dans des villes du pays : au moins 50 personnes seraient mortes depuis le coup d'État du 1er février, selon l'enquête de l'envoyée spéciale des Nations Unies, Christine Schraner Burgener. Plusieurs journalistes ont également été interpelés, afin de limiter la couverture médiatique des manifestations et de leur répression.

L'armée birmane revendique le coup d'État, assurant que celui-ci vise à garantir l'intégrité du gouvernement après des irrégularités constatées dans le processus électoral de novembre 2020, des allégations qui ne seraient pas crédibles, aux yeux des observateurs internationaux.

Violence et liberté d'expression

Parmi les morts du 3 février dernier, deux poètes, indique le centre PEN America : K Zar Win et Daw Kyi Lin Aye, qui manifestaient à Monywa.

« Alors que nous pleurons la perte de ces deux poètes et de dizaines d'autres manifestants, nous appelons de toute urgence les autorités militaires à cesser d'utiliser la force meurtrière contre les manifestations non violentes, d'autoriser le libre exercice de la presse et de permettre au peuple du Myanmar d'accéder sans entrave à internet et aux autres canaux de communication à un moment où l'actualité et l'information sont essentielles. Cette répression cruelle et brutale doit cesser », souligne Karin Deutsch Karlekar, responsable Liberté d'expression au PEN America.

MONDE: en Géorgie, la liberté d'expression fragilisée ?

« Nous devons faire preuve de fermeté et de rapidité dans nos efforts pour faire cesser la violence et rétablir les institutions démocratiques du Myanmar. Nous devons dénoncer les actions des militaires qui continuent de porter gravement atteinte aux principes de cette Organisation et ignorent nos signaux clairs pour les soutenir », a indiqué Christine Schraner Burgener, l'envoyée des Nations Unies, devant le Conseil de sécurité de l'organisation, ce vendredi 5 mars.

Pour l'instant, l'ONU ne s'est pas encore officiellement prononcée sur la situation dans le pays.

Photographie : manifestation contre l'arrestation d'Aung San Suu Kyi non loin de la Cour pénale internationale, La Haye (Roel Wijnants, CC BY-NC 2.0)