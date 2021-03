Le piratage de mangas, une menace protéiforme et globale

Fin décembre, l’auteur de L’attaque des Titans, Hajime Isayama, mettait en garde les lecteurs, charitablement : son éditeur, la Kodansha, allait prendre des mesures pour protéger l’œuvre d’une vie pour lui. Et par ailleurs, l’une des 20 séries les plus vendues au monde. L’éditeur travaillait « actuellement à l’identification des origines de fuites. Tous les autres téléchargements illégaux sont en cours d'examen par la police. Nous espérons que vous continuerez de profiter de nos produits officiels ».

Plus récemment, c’est la Shueisha qui attaquait avec les mêmes arguments, de contrefaçons qui couraient sur Demon Slayer, le grand succès de la maison. Des copies pirates, cette fois imprimées, proposées pour 400 yens circulaient — avec une qualité nettement inférieure à celle des exemplaires officiels. Toute l’équipe de Weekly Shonen Jump, qui fait paraître les prépublications de cette serie soulignait que les titres piratés étaient également disponibles sur Amazon et Mercari. Et que les mesures étaient prises pour les faire disparaître.

Or, l’examen de ces exemplaires falsifiés ne résistait pas : ils avaient été réalisés à partir d’une édition officielle numérisée et reproduite…

Une pandémie propice au piratage

Évidemment, les mesures prises de confinement n’ont en rien amélioré la situation : on sait qu’en Espagne, le piratage a notablement augmenté durant les périodes de la pandémie ayant contraint les populations à demeurer chez elles. Et pour les fans de mangas, pas question de renoncer à leur

dose. Au cours du mois de décembre, indiquait l’Agence des Affaires culturelles au Japon, les 10 principaux sites de piratage ont enregistré 200 millions de visites en provenance de l’Archipel. De quoi entraîner une perte de 41,4 milliards ¥ de revenus pour l’industrie (320 millions €).

Selon l’ABJ, organisation qui regroupe les différents éditeurs de mangas et de magazines de prépublication, les chiffres du piratage sont en très forte hausse : sur la même période de 2019, la fréquentation des sites pirates plafonnait à 72 millions de visiteurs — pour 3,9 milliards ¥ de pertes, soit dix fois moins…

À compter de l’automne 2019, le trafic a augmenté, et n’a cessé de croître à mesure que les politiques sanitaires de confinement ont été instaurées. « Nous sommes profondément choqués parce que l’industrie de l’édition a appelé le public à ne pas se tourner vers les éditions piratées », déplore l’ABJ qui compte une soixantaine de membres, auprès de Nikkei. Et les outils législatifs renforcés qu’a promis le gouvernement ne servent manifestement pas à dissuader la population.

Depuis janvier 2021, les éditeurs ont obtenu que soit illégal de télécharger des mangas, photos et articles, à compter du moment où le téléchargeur sait que le contenu a été illégalement mis à disposition. Délicat. Et ce, même si son téléchargement s’effectue pour un usage privé. Des exceptions sont entrées en vigueur — notamment pour les captures d’écran. Mais le volet répressif devrait se renforcer, plus encore à mesure que les professionnels se plaignent d’une importante recrudescence.

LÉGISLATION: la loi japonaise pour protéger les mangas

Mais à mesure que les œuvres gagnent en notoriété, difficile de contrôler totalement leur diffusion. Récemment, le film Demon Slayer, sorti au Japon le 16 octobre 2020, a battu des records de fréquentation, malgré les craintes liées au coronavirus. Or, un site piratant allégrement des animes, Animeflix, a tout récemment proposé la version intégrale du film Demon Slayer : Infinity Train.

Les records se suivent, ne se ressemblent pas, mais les ayants droit enragent et se retrouvent semblables à la cigale : fort démunis quand la bise internet est venue. Le problème est que la sortie internationale est repoussée — l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont pu en profiter dès le 25 février, mais les dates officielles pour le reste du monde sont encore à définir.

Sauf que… pourquoi se priver, dès lors d’une version anglaise est disponible ?

Or, même les mangas sans la notoriété du créateur de L’Attaque des Titans finissent par se révolter : le créateur de VIrgin Story, Gino808, s’est fendu sur Twitter d’une sérieuse mise au point sur le sujet. « Je veux que les mangas piratés disparaissent. Même s’ils continuent d’être diffusés, si les gens ne les lisent tout simplement pas, ça ira. »

Et d’ajouter : « Si vous ne pensez pas avoir assez envie de lire mon manga pour accepter de dépenser de l’argent, c’est un signe que nous ne sommes pas assez bons. Et cette décision vous appartient. Si vous pensez que ça vaut le coup d’être lu piraté, alors je ne veux pas que vous le lisiez. »

Dans Japan Today, l’auteur déploie colère, pédagogie et agacement, tentant d’expliquer que son métier n’est pas fait d’amour et d’eau fraîche. Et que la vente des albums lui permet de vivre.

Et de se battre farouchement contre l’idée répandue que le piratage augmente le nombre de fans d’un manga. Cette logique, souvent mise en avant, impliquerait que les pirates se convertissent progressivement à l’achat d’œuvres, et finissent par revenir sur le droit chemin, en se procurant des produits officiels. Quant à ceux qui clament n’avoir jamais piraté, faut-il leur rappeler qu’il suffit de regarder une vidéo sur YouTube, qui ne serait pas officiellement mise en ligne par l’artiste, pour dire qu’ils ont fauté…

Les alternatives, pour le salut de tous

Le mangaka Ken Akamatsu racontait en 2019 à Nippon que les pertes économiques pour un créateur sont lourdes, et s’alourdissent avec le temps. Les chiffres officiels les plus récents font état de 1,6 milliard € de manque à gagner sur l’année 2020, alors même que les résultats furent supérieurs en chiffre d’affaires à 2019. Le créateur de Love Hina se sait quelque part à l’abri, ayant le plus gros de sa carrière derrière lui : quid cependant des jeunes générations qui débutent ?

Son initiative Manga Library Z, montée voilà plus de deux ans, vise à donner une nouvelle existence aux ouvrages qui ne sont plus commercialisés, afin de préserver le lien, et de tenir le piratage en échec. « Même si vous criminalisez le téléchargement d’images, cela ne changera rien pour arrêter la diffusion en continu sur des sites comme Mangamura ».

Son espace de diffusion compte près de 10.000 œuvres et manifestement, les mangakas y adhèrent, et les éditeurs ne s’y opposent pas. Avec un million d’utilisateurs recensés, la lecture est gratuite — et finit bien par concurrencer l’offre pirate. Le tout entraînant des reversements sur les revenus générés : presque une méthode parfaite…

Mais comment lutter contre la complexité et l'efficacité de sites crowdsourcés depuis des centaines de postes ?

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0