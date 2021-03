Holocauste : “l’aller-retour“ de Franci

Franci avait souhaité publier son témoignage dans les années 70. Tous les éditeurs à qui elle l’a proposé l’ont refusé et, autant l’avouer, cela me fait mal pour elle. Elle que je n’ai pas connue et qui est morte au printemps 1989 d’une rupture d’anévrisme. C’est sa fille, Helen Epstein, qui a souhaité porter le travail de sa mère afin que son témoignage ne reste pas dans l’ombre, que Franci ne se soit pas replongée dans tout cela en vain.

En 2020 ! C’est un 2 avril 2020 que ce livre est enfin publié aux États-Unis par Penguin Books et le 10 février 2021 par Flammarion.

Je ne sais par où commencer pour vous résumer ce livre où se mêle amour, humour, colère, honte et froid recul...

Franci et ses parents vivaient à Prague quand ils ont été arrêtés en septembre 1942 par les nazis puis déportés dans le ghetto de Theresienstadt à 80 Km de là. Il s’agissait d’une ville fortifiée prévue pour 3 500 hommes, « à l’été 1942, 35 000 Juifs y ont été internés. »

À l’arrivée, deux bordereaux : un rose, un blanc. Franci a un blanc, ses parents un rose. Ils continuent le voyage, elle ne les reverra plus.

« Tu es très jeune, tu n’as qu’un devoir vis-à-vis de nous, survivre. »

Elle va rester dans ce ghetto plus d’un an. Franci était couturière avant la guerre. L’être humain a une capacité d’adaptation assez dingue et le système D se met en place, elle transforme des couvertures en jupes en échange de morceaux de pain et de tranches de salami, « en 1943, ma vie me semblait relativement stable, en dépit des va-et-vient constants des transports. »

Franci avait un fiancé, Joe. Ils se sont retrouvés tous les deux dans le ghetto mais Joe était un résistant dans l’âme, malheureusement jusqu'à se faire pincer… Le 18 mai 1944, Franci fait partie d’un convoi qui doit partir vers la Pologne, « une mesure de représailles liée au comportement délictueux de Joe », « la portière a claqué, et le train a démarré. ».

Auschwitz. Franci devient A-4116. Le récit passe à la troisième personne du singulier.

Elle ne sait pas encore. Sa meilleure amie Kitty, qu’elle retrouve sur place, lui explique.

A-4116 n’y croit pas :

- Ah oui ? Et tu peux m’expliquer comment 3 750 personnes ont pu disparaître en une nuit ? - Elles ont peut-être été déportées ailleurs. On est en 1944. C’est à ça que ça sert, le droit international.

Quelques temps plus tard, plusieurs femmes se retrouvent nues devant un « médecin » … Mengele.

Il « leur indiquait d’un léger mouvement du pouce si elles devaient se diriger du côté droit ou gauche de la pièce. La répartition était claire : le groupe de gauche était destiné à brûler dans les cheminées ».

A-4116 va à droite.

« C’était le 4 juillet 1944. Le soleil illuminait le ciel, la fumée d’Auschwitz s’éloignait. »

A-4116 se retrouve dans un camp de travail à Hambourg où elle doit déblayer les gravats liés aux frappes aériennes. Fin octobre, elle est déplacée à 20 km. Mission : idem. Pour toutes les femmes présentes, une seule pensée, le « rêve absolu était de prendre un long bain chaud. »

Après 10 mois de déblayage et de travaux d’électricité en tout genre, A-4116 et Kitty sont envoyées le 5 avril 1944 au camp de Bergen-Belsen. C’est la débâcle, les Allemands ont perdu la guerre, on entasse les déportés sans s’en occuper. Rien à manger, très peu à boire, plus besoin de chambre à gaz, le typhus fait 250 à 300 morts par jour, morts que l’on ne prend plus la peine d’enterrer. « À l’intérieur des baraquements et autour, le sol grouillait de poux qui formaient des colonnes – comme des colonnes de fourmis – s’éloignant des morts pour rejoindre les vivants. »

10 jours d’enfer… dans son malheur A-4116 n’a vécu « que » 10 jours d’enfer, suffisant pour attraper le typhus. Le 15 avril au matin les Britanniques « délivrent » ses pauvres hères qui sont dans des états tels qu’ils ne comprennent pas.

8 mai 1945 : Le récit repasse à la première personne.

Oui mais il faut se reconstruire, se resociabiliser, « j’étais tellement conditionnée et habituée à recevoir des ordres que j’étais incapable de prendre une initiative. »

[ Premières pages] Franci Rabinek Epstein – La guerre de Franci

Tout est bien qui finit bien… vraiment ?

Dans l’introduction à ses mémoires, Franci se demandait « s’il existe une nouvelle Allemagne. Si oui, est-ce qu’elle saurait résister à une quelconque hystérie collective en faveur d’un Führer, au cas où un fou se présenterait après une crise économique et que les gens auraient à nouveau besoin d’un bouc émissaire ? »

La question reste ouverte. Pas seulement pour l’Allemagne…

Franci Rabinek Epstein, trad. Cécile Dutheil de La Rochère – La guerre de Franci – Flammarion – 9782081518803 – 21 €