L’irlandaise Edna O’Brien nommée Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres

Au travers de ses œuvres, Edna O’Brien s’est régulièrement opposée à la morale catholique irlandaise, abordant notamment le sujet de la sexualité. Comme le rappelle The BookSeller, des exemplaires de son premier roman, The Country Girls (1960), ont même été brûlés dans le parc d’une chapelle peu après sa publication.

En France, l’ouvrage est d’abord paru sous le titre La Jeune Irlandaise (traduction de Janine Michel, éditions Julliard) puis a finalement été intitulé Les Filles de la campagne (traduction de Léo Dilé, éditions Fayard).

Longtemps publiée par les éditions Fayard, O’Brien travaille désormais avec Sabine Wespieser. La lecture de son dernier ouvrage, Girl (traduction d'Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat) a ouvert le Festival de théâtre d’Avignon 2020, en partenariat avec France Culture.

Le résumé de l’éditeur pour Girl :

Girl bouleverse par son rythme et sa fureur à dire, à son extrême, le destin des femmes bafouées. Dans son obstination à s’en sortir et son inaltérable foi en la vie face à l’horreur, l’héroïne de ce roman magistral s’inscrit dans la lignée des figures féminines nourries par l’expérience de la jeune Edna O’Brien, mise au ban de son pays pour délit de liberté alors qu’elle avait à peine trente ans. Soixante ans plus tard, celle qui est devenue l’un des plus grands écrivains de ce siècle nous offre un livre d’une sombre splendeur avec, malgré tout, au bout du tunnel, la tendresse et la beauté pour viatiques.

Au cours de sa carrière, l’autrice irlandaise a reçu de nombreux prix, dont le Irish PEN Lifetime Achievement Award, l’American National Arts Gold Medal et le PEN Nabokov Award for Achievement in International Literature. En 2019, elle reçoit le Prix Spécial Femina, décerné par un jury exclusivement féminin.

Rappelons que L’Ordre des Arts et des Lettres récompense « les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde ».

La cérémonie sera organisée conjointement par le Cercle littéraire irlandais, l’Ambassade de France en Irlande, l’Ambassade d’Irlande en France et le New-York Irish Center. Plusieurs personnalités irlandaises lui rendront hommage à cette occasion. On attend notamment la ministre irlandaise de la Culture, Catherine Martin, ou encore l’écrivain Colum McCann.

C’est la ministre de la Culture française, Roselyne Bachelot-Narquin, qui annoncera officiellement la récompense.

Crédit photo : Hay Festival 2016 — Edna O’Brien CC BY-SA 3.0