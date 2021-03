Mon année à New York : Sigourney Weaver en agente littéraire de Salinger

Si l’Islande est connue pour sa géothermie et ses magnifiques paysages, elle offre aussi une culture littéraire extrêmement riche. Île de contrastes, aussi impressionnante qu’inspirante, la Terre de Glace est depuis toujours, un terrain fertile pour l’imaginaire et la créativité des islandais. En plus d’être le pays où on lit le plus au monde, c’est également le pays où on compte le plus d’écrivains, proportionnellement à sa population ! Aujourd’hui, les auteurs islandais prennent la parole et nous racontent l’importance de la littérature pour ses habitants.