La Commision européenne en conflit avec les éditeurs et auteurs belges 

La rémunération des éditeurs a été intégrée dans le droit d'auteur belge à partir de 2017, en conséquence directe de l'arrêt Hewlett-Packard Belgium de la CJUE du 12 novembre 2015 (C-572/13). Il vise à indemniser les éditeurs pour leur propre préjudice économique résultant de la photocopie de leurs œuvres par des entreprises et des institutions publiques dans le cadre du régime belge des licences légales.

La rémunération des éditeurs - basée sur la législation nationale sur le droit d'auteur - coexiste avec la juste rétribution des auteurs pour les mêmes usages sur la base de l'article 5.2.a de la directive 2001/29 sur le droit d'auteur.

Si la Commission européenne accepte à ce jour de payer la rémunération belge de reprographie des auteurs et a accepté de payer la rémunération des éditeurs jusqu'en 2018, elle refuse de payer cette dernière rémunération à partir de 2019. Cela ne peut être lu que comme une déclaration de la Commission européenne selon laquelle elle considère qu'un paiement aux éditeurs belges pour le préjudice qu'ils subissent du fait de la reproduction papier de leurs documents protégés par le droit d'auteur est inapproprié.

L'affirmation de la Commission selon laquelle cette rémunération constitue une "taxe" dont elle est exonérée en vertu du protocole 7 va à l'encontre de toutes les décisions pertinentes de la Cour de justice européenne sur ce qui constitue une taxe. La rémunération des éditeurs belges est exactement ce qui est dit : une rémunération perçue par une société privée (Reprobel) au profit d'entreprises également privées (maisons d'édition). Il n'a pas pour but de financer l'État belge ou ses agences publiques et n'est pas utilisé d'une telle manière.

En outre, tant la rémunération de reprographie des auteurs que la rémunération des éditeurs parallèles sont basées sur les volumes de reproduction réels et y sont proportionnelles. Ainsi, un non-paiement aux éditeurs porterait atteinte à un écosystème délicat où les auteurs et les éditeurs sont étroitement liés et souffrent d'un préjudice économique comparable en raison du même phénomène à grande échelle.

LEGISLATION : le scantrad et son impact sur l’édition

Reprobel a fait appel à l'expertise juridique d'un cabinet d'avocats sur la question et a partagé cet avis avec la Commission. Confronté à un «non» obstiné de la Commission européenne, Reprobel - dont les membres sont exclusivement des organisations représentant des auteurs et / ou des éditeurs - a en outre suggéré à la Commission européenne de faire désigner un expert indépendant par les deux parties pour donner un avis à Reprobel et la Commission européenne quant à la nature fiscale ou non du paiement aux éditeurs.

Là encore, la Commission européenne a simplement refusé cette option.

De plus, la position de la CE va à l'encontre du texte de l'article 16 de la directive sur le marché unique numérique 2019/790, dont elle était l'un des moteurs. Cela va également à l'encontre de l'arrêt Soulier de la CJUE

La position de la Commission européenne ne peut être expliquée par le bon sens. C'est encore plus difficile compte tenu de la situation dans laquelle le Covid 19 a réduit tant d'acteurs du secteur créatif.

On ne peut que présumer que la position de la Commission européenne s'inscrit simplement dans une stratégie de réduction des coûts cynique, alors que les montants en jeu sont tels qu'ils ne peuvent pas raisonnablement affecter le bon fonctionnement des institutions de l'UE sur le territoire belge.

Nous demandons donc à la Commission européenne de reconsidérer sa position et de reconnaître qu'un paiement reprographique aux éditeurs n'est clairement pas une taxe, est parfaitement conforme au droit de l'UE et est essentiel pour maintenir un écosystème d'édition durable en Belgique et dans l'UE. Nous appelons également les membres du Parlement européen et les États membres à aborder d'urgence cette question avec la CE.

Crédit photo : Siège de la Commission européenne à Bruxelles CC BY-SA 4.0