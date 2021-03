Rahan, le fils des âges farouches, passe farouchement en numérique

Au sein de son offre d’abonnement, izneo propose aux lecteurs et lectrices de tous types et de tous âges d’entrer dans l’univers foisonnant de la bande dessinée, avec plus de 8000 albums de BD, webtoon, manga et comics. Cette fois, c’est la saga culte créée par Roger Lécureux et André Chéret aux Éditions Soleil qui vient dès à présent enrichir le catalogue abonnement d’izneo.

C’est la version anniversaire sortie à l’occasion des 50 ans du héros préhistorique que les Éditions Soleil ont décidé de proposer en format numérique. Cette réédition de la version intégrale de Rahan regroupe l’ensemble de l’œuvre en 26 tomes. L’occasion idéale de découvrir ou relire les aventures d’un des personnages phares de la bande dessinée.

Les 13 premiers tomes de cette nouvelle version sont d’ores et déjà disponibles dans l’abonnement izneo et pourront être lus sur tous les supports numériques : depuis le site izneo.com sur PC ou Mac, les applications Android, iOS, sur smartphone et tablette, ainsi que sur l’application izneo pour Nintendo Switch.

Quant aux 13 tomes suivants, ils arriveront progressivement dans l’abonnement izneo au cours de l’année.