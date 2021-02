Le temps n’est rien adapté en série par HBO

La série sera écrite par Steven Moffat, surtout connu pour son travail sur Doctor Who et Sherlock. Le scénariste sera également producteur exécutif avec Sue Vertue et Brian Minchin.

Le résumé de Le temps n’est rien proposé par l’éditeur :

Claire, ravissante artiste, et Henry, aventureux bibliothécaire, se rencontrèrent quand Claire avait six ans et Henry trente-six et se marièrent quand Claire avait vingt-trois ans et Henry trente et un. Impossible ? En théorie, seulement. Car Henry souffre d’un mal mystérieux, qui le « déplace » dans le temps, le contraint à visiter des moments cruciaux de sa vie, passée ou future. Comment jouir du présent, comme tous les amoureux du monde, ou s’imaginer un avenir lorsqu’on est sous l’emprise d’un phénomène irrépressible ? De ce postulat insolite, Audrey Niffenegger a tiré un roman bouleversant et tout à fait inoubliable.

Henry sera incarné par Theo James, acteur principalement connu pour son rôle dans la trilogie Divergent. Le rôle de Claire reviendra à l’actrice Rose Leslie que l’on a pu voir dans les séries Downton Abbey et Luther.

En France l’ouvrage est publié aux éditions Michel Laffont dans une traduction de Jean-Pascal Bernard et Nathalie Besse.

Via Variety