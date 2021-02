100 femmes pour une ville

Disponible dès le 1er mars 2021 en librairie, 100 femmes qui ont fait Lausanne présente cent personnalités qui ont contribué, le plus souvent dans l’ombre, à la construction de Lausanne telle qu’elle est aujourd’hui. Elles ont en commun un parcours parsemé d’interdits, du fait de leur genre.

Interdiction d’accéder à certaines filières universitaires, interdiction de s’engager dans toute activité qui sorte de la sphère domestique, interdiction de s’adonner à certaines formes d’art ou de littérature, interdiction de voter ou de se faire élire. En mettant en lumière le courage et la force que ces femmes ont dû trouver pour se frayer un chemin, la Municipalité de Lausanne souhaite leur rendre hommage.

Visibles et invisibles

Valérie de Gasparin Boissier a ouvert la première école laïque d’infirmières au monde, l’Institut des garde-malades de La Source. Rosalie de Constant a composé un herbier qui sert encore aujourd’hui de référence dans l’histoire de la flore....

Élisabeth de Cerjat, figure de proue de l’ophtalmologie moderne, a fondé l’Asile des aveugles de Lausanne. Alice Schnorf a largement contribué au développement des collections de paléontologie du Musée cantonal de géologie.

Jaquette de Clause, est l’une des premières femmes vaudoises à avoir subi la torture

Successivement princesse, reine, impératrice, femme de pouvoir, louée pour sa sagesse et sa beauté, Adélaïde de Bourgogne a grandement influencé la scène politique du Xe siècle en arrangeant le couronnement de trois empereurs.

Le plus souvent méconnus, ces noms ont néanmoins l’avantage d’avoir été conservés jusqu’à nos jours. Beaucoup d’autres ont été oubliés : ceux de toutes ces anonymes qui, grâce à leur travail et à leur soutien, ont permis à d’autres de marquer l’histoire.

Le projet pour une ville plus inclusive

La Municipalité a mandaté deux historiennes, Corinne Dallera et Ariane Devanthéry, pour effectuer un travail de recherche et identifier les personnalités à sortir de l’ombre. Compte tenu de l’immense potentiel du matériel récolté, l’équipe a été renforcée d’un comité consultatif constitué de spécialistes en Histoire et de membres de groupements féministes locaux.

Aux côtés de pionnières aux talents et accomplissements extraordinaires, que ce soit dans le domaine scientifique, artistique ou encore militant et politique, l’ouvrage dresse également le portrait de personnalités plus discrètes, souvent issues de milieux moins privilégiés. Leur action bien que moins visible a été tout aussi déterminante pour le développement de Lausanne.

À Lausanne comme dans la grande majorité des villes en Suisse et dans le monde, l’espace public a été pensé par et pour les hommes. Rendre la présence des femmes légitime dans l’espace public est une priorité pour la Municipalité.

« Cet ouvrage démontre que l’engagement des femmes a de tout temps été décisif pour faire avancer nos sociétés et que l’histoire, loin d’être une science exacte, est le reflet d’une société́ et de ses prismes. Depuis des siècles, nos civilisations ont invisibilisé l’apport de ces femmes. Malgré́ ces obstacles, ces dernières ont pourtant joué́ un rôle majeur dans l’histoire », explique Florence Germond, municipale responsable des questions d’égalité́.

En plus de la stratégie plus symbolique dans laquelle s’inscrit cette publication, la Municipalité a identifié sur le territoire communal une dizaine de lieux qui ne portent pas de nom. Ceux-ci pourront être prochainement baptisés avec des noms de personnalités féminines, ou qui rendent hommage au principe de l’égalité des droits, à l’instar de la nouvelle place du 14 Juin.

Par ailleurs, plusieurs plaques commémoratives qui retracent la vie des personnalités féminines sélectionnées dans l’ouvrage vont être posées dans le courant de l’année, suivant celle de la « sorcière » Jaquette de Clause, dévoilée le 16 décembre 2020 sur le mur du Château d’Ouchy.