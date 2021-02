Peintres femmes : exceptions en marche 

Et à la vérité nous le souhaitons ardemment car la lecture de ce petit catalogue d’exposition nous met l’eau à la bouche. Nous y voyons les œuvres d'Élisabeth Vigée Le Brun, d’Adélaïde Labille-Guiard, de Marguerite Gérard, de Marie-Guillemine Benoist, de Constance Mayer, de Rosalie Caron, de Julie Duvidal de Montferrier, de Marie-Geneviève Bouliard et bien d’autres.



Le but de ce catalogue et de cette exposition n’est pas, contrairement à la prime idée que l’on pourrait s’en faire, de montrer des exceptions mais bien de mettre en avant des femmes d’exception (la nuance est notable) et qui furent bien plus nombreuses et déterminées qu’on ne le suppose.« Ignorant le drame cornélien auquel on les destinait, la plupart ont mené une carrière professionnelle sans renoncer à l’amour ni à la maternité. »

Les ateliers féminins vont alors se multiplier, devenir même très tendance et permettre à des jeunes filles, que rien ne prédestinait à la peinture, de se former. Après la Révolution française, les grandes fresques historiques ne se vendent plus, la tendance est aux plus petites toiles qui représentent des scènes de tous les jours et aux portraits qu’affectionne tout particulièrement la bourgeoisie mais pas seulement : des femmes de renom deviennent de réelles mécènes à l’image de Joséphine de Beauharnais.

Il serait cependant réducteur de croire que les femmes artistes ne sont soutenues que par des femmes mécènes, « des hommes, également artistes de renom, se sont engagés dans cette voie, n’hésitant pas à enseigner aux demoiselles la peinture d’histoire, dont le discours dominant faisait pourtant un apanage masculin, ni à les soutenir activement quand le talent le justifiait. »



En 1783, une première révolution se produit, Adélaïde Labille-Guiard et Élisabeth Vigée Le Brun intègrent l’Académie royale de peinture. Le fait qu’elles soient déjà célèbres à certes aidé mais ce ne fut pas simple pour autant, le nombre d’académiciennes y est limité à … quatre. Mais malgré certains mufles, « j’aime fort les jolies femmes, ainsi que vous le savez, mais lorsqu’elles s’occupent plutôt à laver leurs chausses, qu’à faire de la peinture », la féminisation des beaux-arts est en marche !

En attendant de pouvoir retourner aux musées, prenez un vif plaisir à parcourir et à déplier ce magnifique carnet d’expo !

Martine Lacas - Peintres femmes 1780-1830 - Coédition Gallimard/ Rmn - Grand Palais - 9782072906640 - 9.50 €

Exposition Musée du Luxembourg du 3 mars - 4 juillet 2021

Commissariat : Martine Lacas, Docteur en histoire et théorie de l’art

Scénographie : Loretta Gaïtis, architecte scénographe et Irène Charrat, scénographe

Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais