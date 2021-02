Des zigues et des âmes : banlieue, immigration et autres découvertes

Immigré contre son gré, il s’interroge. Rester ou partir ? Étranger ici ou prisonnier du califat de Tâs Hî Tûrn chez lui ?

La banlieue, l’immigration, les mineurs isolés... Sur des thèmes d’actualité on ne peut plus sérieux, David Xoual tisse une histoire délirante et loufoque dans laquelle on croise des personnages lilliputiens, des flics au bout du rouleau, des moutons kamikazes et la jeunesse des quartiers, toujours pleine de surprises et débordante d’imagination. Une bouffée d’air frais et un mélange explosif entre rire et matière à réflexion.

David Xoual est né dans les Vosges. En 2016, il publie Du lierre dans le bitume (éditions Salto), un roman noir dans les coulisses du basket universitaire américain qui « rappelle, l’air de rien, un peu l’ambiance poisseuse de la série The Wire », selon Richard Gaitet, de Radio Nova. David est à la fois concepteur-rédacteur dans la publicité et journaliste pour des magazines. Il vit aujourd’hui à la Butte-aux-Cailles.

ActuaLitté vous propose en avant-première un extrait de ce roman :

