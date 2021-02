Un timbre pour célébrer les 200 ans de l'École nationale des Chartes

ESSAI – Le 4 mars prochain, Caroline De Haas publiera un petit manuel d’action, En finir avec les violences sexistes et sexuelles. Il veut donner à chacune et chacun des outils pour que les violences sexistes et sexuelles s’arrêtent. Pour cela, il faut connaître la réalité des violences, comprendre les mécanismes et disposer de quelques techniques pour agir.