Le scantrad et son impact sur l’édition

D’un point de vue juridique, le scantrad est considéré comme du piratage. Les pirates ou scantradeurs numérisent les œuvres qu’ils traduisent et les partagent ensuite sur des sites Internet. Ils les publient sous forme de chapitres ou de tomes, quasiment en simultané avec la version japonaise.

Le piratage implique les questions de respect de droits d’auteurs présents dans le Code de la Propriété Intellectuelle. Le droit intervient aussi par la Loi de l’informatique et des libertés, qui régit les sanctions de piratage en ligne et vise à juger les personnes physiques et morales qui ne respectent pas la loi.

Ce phénomène de piratage n’est pas nouveau. Le manque d’offre dans le milieu éditorial des mangas en France dans les années 1990 a fait apparaître le scantrad et le partage de masse. Depuis lors, cette pratique s’est installée et évolue chaque année pour s’étendre à d’autres domaines éditoriaux tel que manhwa (BD coréenne), manhua (BD chinoise), le webtoon (BD numérique en lecture verticale) ou la bande dessinée.

Causes du scantrad

Du côté éditorial, la démarche du scantrad semble s’expliquer par plusieurs facteurs. De manière générale, les scantradeurs sont de grands fans qui travaillent de manière bénévole à la traduction et au partage de leurs œuvres favorites. Dans ce cadre, lorsque la licence qu’ils partagent est éditée en France, le contenu est souvent retiré pour rediriger les fans vers la version papier ou numérique. Bien entendu, les pirates peuvent aussi conserver les séries et continuer leurs partages sans tenir compte de la version éditée.

Un des arguments avancés par ces équipes de scantrad est l’utilité de leur travail pour faire connaître une série encore non publiée en France. Un exemple assez récent qui va dans le sens de cette vision est l’édition du manga Kingdom. Publié au Japon depuis 2006, les éditions Meain en achètent la licence en 2018 en France, bien après la traduction par scans qui avait déjà fait émerger une communauté autour de l’œuvre.

D’autres raisons expliquent aussi un recours au scantrad : le prix des œuvres publiées en France et le temps de traduction.

Démarches et luttes des éditeurs

Pour lutter au mieux contre ce phénomène, les éditeurs mettent en place des stratégies. Des offres découvertes sont alors proposées en librairie ou sous format numérique, avec des prix réduits, des prix « découverte » ou encore des offres « 1 acheté = 1 offert ».

Pendant le confinement de mars 2020, les premiers tomes de certaines sagas étaient même disponibles gratuitement pour un temps réduit : les éditions Pika avaient lancé « Chaque jour, un manga gratuit » avec le hashtag #restecheztoiavecunmanga.

Les éditeurs tentent aussi de contrer le phénomène en proposant un nouveau service : le simultrad. Ce service de traduction légale en quasi simultané s’étend sur de nombreuses séries des catalogues éditoriaux. Par exemple, les éditions Pika proposent à la vente les chapitres des sagas Eden’s Zero et L’attaque des titans traduits et disponibles dans les jours qui suivent leur parution japonaise. Le simultrad reste toutefois un risque éditorial et économique dont nous pourrions questionner le devenir.

Malgré ces stratégies et une initiative récente (le mouvement #WeLoveManga lancé le 16 juillet 2020 pour soutenir les éditeurs), les services payants restent trop cher et on retrouve ce problème sur des plateformes purement numériques : les plateformes de webtoon.

Et le webtoon prit son envol

Le scantrad a aussi un impact sur l’édition au format numérique. Cet impact diffère selon la notoriété des séries publiées par les plateformes de webtoon.

Par exemple, la plateforme Webtoon Factory, développée par Dupuis en 2019, ne se trouve pas « fondamentalement » touchée par le scantrad. Stéphane Ferrand, des éditions Dupuis, explique cela du fait des questions de prix et de notoriété du webtoon en France.

Toutefois, selon Hyung-Rae Kim, directeur de contenus pour la plateforme Delitoon, « les contenus que l’on propose sont nativement numériques » donc le scantrad est un problème fondamental. Ces deux avis sont-ils signes d’une différence de pratique, de culture et de consommation ?

En France, le scantrad a des conséquences moindres sur l’industrie éditoriale que dans les pays asiatiques tels que le Japon ou la Corée. Dans ces pays où les gouvernements sont très actifs sur le sujet, les éditeurs ont vu leurs ventes augmenter lors de la fermeture de sites de scantrad dits industriels.

DELCOURT: Verytoon et Kbooks, le webtoon numérique et papier en France

Mais le problème reste le même, le scantrad concerne toujours certaines séries, les éditeurs et surtout les auteurs. Au-delà du travail éditorial d’achats de licences, de traduction et de diffusion, ce piratage crée une « concurrence déloyale » complexe à gérer selon Hyung-Rae Kim.

En effet, l’argument de la gratuité est mis à mal par le format numérique, car, selon Stéphane Ferrand, « l’internet en général, a changé la donne de par sa nature profonde liée à la gratuité » et « si c’est le net c’est gratuit ». La démarche de paiement à l’acte (faire payer les chapitres à l’unité) de la plateforme Delitoon, s’inscrit donc à l’encontre de l’idée selon laquelle internet signifie la gratuité.

Le scantrad a donc un impact économique à la fois sur l’édition papier et sur l’édition numérique. La lutte des éditeurs se fait sous tous les formats et la seule issue probable pour l’instant est de lutter juridiquement contre ces sites pirates.

Les années à venir seront peut-être décisives dans la lutte contre le scantrad en France.

Par Camille Gaveau

Article publié dans le cadre des travaux du master de Villetaneuse, Métiers du livre

crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0