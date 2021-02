“Vanessa m’a assassiné, point barre” : ce que raconte l'ultime livre de Gabriel Matzneff

Rappelons le contexte : Gabriel Matzneff, fui par tous les éditeurs de Paris et d’ailleurs, n’avait plus d’autres solutions que de recourir à l’autopublication. Voici donc que la production de son livre est soumise à un financement participatif, sous la forme d’une souscription. Le texte final, 85 pages, répondait assez logiquement au Consentement, ouvrage de Vanessa Springora vendu 160.000 exemplaires. Elle y dénonçait le comportement d’un certain G., sans faire trop de mystère sur celui qui se cachait derrière cette consonne.

Les premières fuites, évoquées par l’AFP, faisaient état d’un texte rendant notamment hommage aux figures qui l’avaient soutenu. Impossible de savoir si ces derniers figuraient parmi les souscripteurs — l’offre comportait une édition classique à 100 €, et une autre, luxe, à 650 €. Le tout pour 200 exemplaires à imprimer.

« Matzneff cite cinq soutiens indéfectibles, selon lui, auxquels il tient à rendre hommage : Catherine Millet, Dominique Fernandez, Bernard-Henri Lévy, Franz-Olivier Giesbert, Alain Finkielkraut », indiquait un possesseur de ce livre.

« J’ai survécu au Coronavirus. Je ne survivrai pas au Vanessavirus. » L’incipit est à la hauteur de ce que l’on pouvait imaginer. Et le ton victimaire employé filera la métaphore sans remords : « La chasse à l’homme dont, depuis les derniers jours de décembre 2019, je suis le gibier est une abomination. »

Il y multiplie les autoréférences, à ses propres textes, se considère comme trahi par un monde, alors que lui ne fut coupable que « d’avoir adoré la liberté, la beauté, l’amour ». Avec des jeunes filles, et des jeunes garçons mineurs, faut-il le rappeler ?

Matzneff assure d’ailleurs n’avoir pas pris connaissance du livre de Springora — et n’en avoir été que distraitement informé. « Vanessa m’a assassiné, point barre », souligne-t-il.

Un mot également pour ses anciens amis qui lui ont tourné le dos, des Judas, en somme, et un autre pour son éditeur, Antoine Gallimard. Cet « ami qui m’a toujours épaulé » avait clairement affirmé qu’il ne publierait plus de Matzneff, et de même, avait fait retirer de la vente ses Journaux. À regret, assure l’écrivain, qui aurait tant aimé rééditer La prunelle de mes yeux…

Au final, l’égocentrisme, la démesure et probablement l’aveuglement saisissent quand il évoque « poignard que trente-quatre ans après, cette femme, dont je fus le premier amour (…) me plantait dans le cœur ».

Le testament de Matzneff restera confidentiel, et s’il aspire à ce que la postérité lui rende justice — nombre de ses soutiens avaient assuré à ActuaLitté que la littérature de l’homme ferait oublier dans un siècle les actes qualifiés de pédocriminels — ces 85 pages de lamentations ont un tour assez pathétique au final…

crédit photo : Gabriel Matzneff, 1983 - Florence Kirastinnicos, CC BY SA 4.0