Corps Solitaires : que faire quand votre mari ne veut plus de vous ?

La collègue de Michi vient de démissionner pour s’occuper de ses enfants. Et les yeux de Michi s’ouvrent. Elle aussi, elle voulait des enfants. Mais surtout, ça fait deux ans qu’elle n’a plus couché avec son mari. Elle veut réapprendre à connaître ce corps devenu étranger, elle veut se sentir aimée, oublier cette vague de doute qui ne cesse de l’assaillir. À part quand il lui réclame à manger, est-ce que son mari interagit même encore avec elle ?

Plus elle insiste, et plus il se fait distant et désagréable. Elle se maquille, elle prépare un bon repas, elle achète de la lingerie, elle demande encore, et rien n’y fait. Michi ne peut pas en parler à sa seule amie, une collègue qui lui raconte ses aventures avec des hommes mariés ; elle se sent vide et seule, elle est au fond du trou. Jusqu’à ce qu’elle ose, par hasard, se confier à un beau collègue de bureau qui se trouve avoir le même problème avec sa femme…

Ce premier tome de Corps Solitaires n’a pas peur de pointer là où ça fait mal. À travers un thème mature, mais essentiel, il nous dévoile une faille de la société japonaise, où le mariage est un passage obligé, et où les imposants rythmes de travail se mettent en travers de la vie de couple. D’autant plus que des mariages par nécessité sociale ne donnent pas toujours lieu à une vraie intimité… Plus généralement, à travers la souffrance de Michi qui se transmet directement au lecteur, on se retrouve plongés dans des problèmes que traversent beaucoup de couples. Comment surmonter cet ennui profond, cette incompréhension mutuelle ? La réponse se trouve peut-être dans les prochains tomes de la série. On attend aussi de voir comment la relation de Michi avec son collègue va évoluer… Simples confessions platoniques, ou potentielle romance ? Et comment évoluera chacun de leurs mariages respectifs ?

Plus que dans le dessin lui-même (qui est assez ordinaire), la force d’exécution de ce manga réside dans les sensations qui accompagnent les différents lieux. L’atmosphère des différents endroits au fil de la journée est magnifiquement retranscrite, ce qui donne de la profondeur à l’histoire : la sensation oppressante d’un lit trop étroit partagé avec un mari presque inconnu, l’intimité qui s’installe la nuit au comptoir d’un bar, la solitude le matin à bord du premier train…

C’est dans ces décors du quotidien que Michi évolue. Son histoire se concentre autour du profond besoin que nous avons d’être aimés, et nous amène aux racines du désir, pour comprendre cette sensation profonde de solitude que l’on ressent parfois, même lorsqu’on est accompagné… Haru Haruno nous livre une œuvre sensible et touchante.

Haru Haruno, trad. Pascale Simon – Corps solitaires – Kana

Tome 1 – 9782505084662 – 7,45 €

Tome 2 – 9782505084679- 7,45 €