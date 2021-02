La belle lumière : la mère solaire d'Helen Keller 

Cette mère que son amour infini pousse à chercher autre chose que l’asile pour sa fille, elle qui ressemble plus à une petite sauvage qu’à une enfant. Alors que toute éducation et toute communication avec le monde extérieur lui semblent proscrites, elle crée avec elle un lien indéfectible et une relation unique.

Cultivée, lectrice, elle apprend l’existence d’une école en Angleterre qui a réussi à créer un langage pour les sourds et muets. Elle fait alors appel à une jeune professeure, sans en mesurer les conséquences… C’est par ce nouveau prisme que l’on prend connaissance de la vie d’Helen Keller.

La Belle Lumière, c’est l’histoire d’un amour maternel incommensurable. Kate a donné toute son énergie à sa fille, quitte à la voir s’éloigner d’elle. On est avec elle quand elle la veille durant ces longues nuits et ces longues journées où elle refuse de voir son bébé mourir. On la soutient dans sa détermination farouche à chercher une autre vie pour sa fille. Et on a mal avec elle dans son cœur de mère quand elle comprend que la seule solution pour qu’Helen prenne contact avec le monde, c’est en l’éloignant d’elle…

Angélique Villeneuve transmet avec son écriture délicate et sensible la puissance de l’amour maternel. Elle décrit la relation mère-fille comme une fondation inébranlable de l’existence exceptionnelle d’Helen Keller. Toujours dans l’ombre, Kate est enfin réhabilitée et mise en lumière. Merci, Angélique Villeneuve, pour ce bel hommage, cette histoire pleine d’espoir, d’amour, une histoire remplie de lumière.

Céline Vignon, libraire

Librairie Mots & Images (Guingamp)

