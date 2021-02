Angleterre : des fluctuations de l'ebook aux espoirs de l'audiolivre

Le Royaume-Uni est au centre de l’édition mondiale. Avec un chiffre d’affaires de plus de 6,3 milliards de £ en 2019, il domine l’édition européenne.

Au moins 19 % de ce montant est à attribuer à la vente de livres numériques seulement, sous divers formats, selon les chiffres 2019 de la Publishers Association. Le Royaume-Uni est, avec les États-Unis, le pays qui a réalisé le plus rapidement et efficacement une transition vers le numérique. Dès 2008, les médias anglais annoncent une extinction du livre papier, par la cannibalisation de son analogue numérique.

Moteur de l’édition anglaise de 2008 à 2015

En 2012, alors que les ebooks atteignent 22,5 % du revenu total des éditeurs, et que l’édition papier chute de 9 %, l’édition anglaise se prépare à un basculement total du papier vers le numérique. Aujourd’hui pourtant, ce segment est en constante baisse depuis 2015, et enregistrait une chute de 4,1 % en 2019, selon les chiffres de la Publishers Association.

Angus Phillips, directeur de l’Oxford International Centre for Publishing, auteur des ouvrages Inside Book Pubishing (1988) et Turning the Page (2014), est membre du conseil consultatif européen de Princeton University Presse et rédacteur en chef de la première revue d’édition anglaise Logos. Il a accepté de se pencher sur le sujet. Selon lui, le marché anglo-saxon est celui qui a le plus rapidement été impacté par le numérique, en raison d’Amazon.

2020: un marché du livre anglais en bonne santé

L’entrée sur le marché de son support numérique en 2008, la liseuse Kindle, marque cette transition. Il explique : « C’est certainement Amazon qui a su stimuler le marché, et ce changement s’est fondé sur une base économique, par des prix bas, mais aussi par l’outil proposé. Énormément de Kindles ont été achetées. » En vendant le support, Amazon a pu vendre le contenu.

La deuxième innovation amenée par le livre numérique est économique selon Angus Phillips. « Les ebooks sont bien plus sensibles aux prix que les livres physiques. Parce qu’on peut modifier ces prix. Nous n’avons aucune loi sur leur régulation. Donc semaine après semaine, il est possible de tester différents prix. Les lecteurs achètent en partie en fonction de ces prix. ». La loi sur le prix unique du livre en France restreint cette flexibilité. C’est le croisement entre une innovation technologique et économique qui a permis au Royaume-Uni, selon Angus Phillips, de développer son offre numérique.

Cependant, force est de constater que depuis 2015, les ventes sont en chute, et que cette peur d’une cannibalisation du papier par le numérique est dépassée. Adam Blades, professeur d’édition numérique à l’université d’Oxford Brookes en Angleterre, est sceptique face à l’évolution des livres numériques sur le marché anglais. Il nous signale « qu’en cinq ans, ce secteur a baissé de plus de 30 % » sur le marché anglo-saxon.

Le livre audio comme successeur

Difficile de déterminer ce qui entraîne cette chute, d’autant plus que, selon les chiffres de 2019 de la Publishers Association, l’édition numérique générale a connu en 2019 une augmentation de 4,4 % de son revenu, malgré une baisse de 4,1 % des ventes d’ebook. En réalité, cette augmentation des ventes numériques a été propulsée à plus de 39 % par les téléchargements de livres audio.

TAXE: les ouvrages lus pris dans les filets fiscaux

L’attention dans les maisons anglaises se porte désormais sur l’audio book, susceptible de toucher un nouveau public. Angus Phillips explique : « La plupart des éditeurs estiment que les livres audio ont un fort potentiel pour un nouveau public, jeune et masculin, ce qui a créé beaucoup d’enthousiasme, puisqu’il s’agit d’un public de nouveaux lecteurs, qui ne se considèrent pas eux-mêmes comme lecteurs. »

Le livre audio représente, selon Angus Phillips, un nouvel investissement pour les éditeurs anglais. « Tout le monde a un téléphone et une paire d’écouteurs aux oreilles, même chez soi », déclare-t-il. Malgré cet engouement, Angus Phillips interroge la fragilité de cette consommation. Il constate que les confinements de 2020, qui ont également frappé le Royaume-Uni, n’ont pas favorisé les téléchargements de livres audio, en raison de l’arrêt des déplacements pendulaires entre domicile et lieu de travail. « Si les gens n’ont plus ces moments dans la journée, lorsqu’ils sont dans le bus ou le train, pour prendre le temps d’écouter quelque chose, vont-ils l’écouter pour autant ? »

En effet, Miriam Johnson, professeur en master métiers du livre à l’université d’Oxford Brookes, associe l’explosion du livre audio à notre époque du « multitasking », le fait d'accomplir plusieurs choses en même temps. « Ils ouvrent la voie à un monde où l’on peut lire les mains libres, en faisant autre chose. Malgré le format dématérialisé, nous devons toujours tenir la liseuse entre nos mains. Cette fois-ci, ce n’est simplement plus un livre ».

Encore une fois, c’est l’association de l’innovation technologique et économique qui favorise le développement de la consommation audio. Selon Angus Phillips, le modèle économique des abonnements est celui qui risque de s’imposer pour le livre numérique sous toutes ses formes dans les années à venir en Angleterre. S’il existe déjà par le biais d'Amazon Unlimited pour les ebooks, Audible ne devrait pas tarder à franchir le cap pour les audiobooks.

Quel futur pour le livre numérique ?

Si l’ebook stagne au profit de son pendant audio, il n’est pas voué à disparaître. Dans un premier temps, l’année 2020 est une année charnière pour le livre numérique. Malgré la fermeture des librairies durant la pandémie, les lecteurs se sont procuré des livres, notamment par le biais du numérique, selon le BookScan Total Consumer Market 2020 Summary. Dans un deuxième temps, les chiffres du numérique anglais ne représentent pas l'intégralité des ventes.

Les données sur le marché de l’édition au Royaume-Uni sont privées et ne tiennent pas compte de la totalité des acteurs. Les rapports annuels de la Publishers Association n’incluent pas les chiffres de l’autoédition ou ceux d’éditeurs de taille plus modeste, qui enregistrent pourtant de fortes ventes numériques selon Angus Phillips. Les professionnels du secteur estiment que 20 % des ebooks vendus seraient autoédités.

L’autoédition est motivée par des raisons diverses. Miriam Johnson divise ces auteurs en deux catégories. « Il existe une mince frontière entre les personnes qui s’autoéditent pour se faire lire et celles qui le font pour l’argent. Les personnes qui s’autoéditent pour être lues se tournent vers des plateformes comme Wattpad, qui sont plus susceptibles de créer une communauté autour de l’auteur. La question est de se demander si les auteurs qui se publient en dehors de l’industrie éditoriale veulent se faire lire, ou vendre plus d’exemplaires ? »

Ces auteurs à la recherche de rentabilité économique sont ceux enclins à se tourner vers des services comme ceux d’Amazon Kindle Direct Publishing, aux droits d’auteurs beaucoup plus conséquents.

Si le rythme de l’ebook anglais semble ralenti au sein de l’édition traditionnelle, il est ainsi loin d’être au point mort sur les marchés de l’autoédition.

Par Camille Rasclard

Article publié dans le cadre des travaux du master de Villetaneuse, Métiers du livre

crédit Free-Photos CC 0