Tribune : lettre ouverte à “Mon Amie L'Urssaf

Chère Mon Amie L'Urssaf (et chers Ministres, Directeurs, Administrateurs, Comptabilisateurs, Législateurs et tous les very important homo-sapiens). Par où commencer ?

Tu es un labyrinthe à entrées multiples et à issue incertaine. Chez toi, le Minotaure a une tête d'aporie (cf : genre d'impasse intellectuelle). Notre histoire s'en trouve fatalement changée. On a d'abord eu ton site en instance de finalisation (depuis janvier 2020) puis les codes en instance de confirmation, puis les déclarations en cours de certification, la messagerie interne qui doit se trouver à la cave (elle ne répond jamais), l'espace "documents" en suspens (ici, prochainement vous trouverez, etc. etc....), l'échéancier hystérique adepte d'Arturo Brachetti, le gars qui change de costume plus vite que son ombre.

Et ta plate-forme téléphonique.

Ta plate-forme répond, je dois l'avouer. Pas toujours tout de suite et jamais les mêmes répondeuses (je choisis le féminin majoritaire) c'est un peu la loterie ou le manège à queue de Mickey, tu ne sais jamais qui tu vas décrocher. Très majoritairement une Dame U(rssaf) aussi charmante qu'inefficace. Attention Mon Amie! Je ne dis pas que Dame U est stupide ni malintentionnée. Pas majoritairement. Elle est simplement aussi impuissante à résoudre tes équations qu'une poule à me tricoter un pull moche de Noël.

Parfois, pourtant, tu espères. Tu tombes sur LA Bombe qui pige tout en quinze phrases démonstratives. Ou bien Celle qui va faire remonter ton dossier. Ou mieux, une fois, sur un gars qui te fait EN DIRECT le bon calcul ! Et chaque fois une promesse. On vous rappelle. D'ici fin novembre l'échéancier sera régularisé. Mi-janvier. Écrivez-nous. Je fais remonter. Il y a 2 administrateurs qui s'occupent de votre dossier (2, et pourquoi pas 15 ou 1 cyclope ?) Nous non plus on ne comprend rien (cette Dame là commençait sérieusement à douter, fais donc gaffe à tes Troupes!)

AUTEURS : les avanies des auteurs face à l'URSSAF

Tu dois fredonner Dalida chaque matin au petit déj, mon Amie (cf : Paroles paroles) A l'autre bout du téléphone l'AA (cf : Artiste Auteur) songe à se reconvertir. Moine Boudhiste ou Sado Maso ? Macramé ou bilboquet ? On hésite. L'espérance finit toujours par chuter en entraînant nos petits cœurs crédules. Je dis « nos » parce qu'en fait « Je » est légion.

On est des milliers à se ronger les sangs en attendant tes oracles. Y'en a qui pleurent (vraiment) Y'en a qui s'arrachent les cheveux. D'autres qui sont déjà chauves et qui se rabattent sur leurs ongles d'orteils (ça fait mal, ça) Des qui prient. Des qui vaudouisent. D'après les stats, depuis ton arrivée sur le grand marché des cotisations artistes (janvier 2020, une éternité déjà) les ventes de cierges ont explosé.

Bon, tout ça pour dire que c'est un peu compliqué, entre nous.

Pour en revenir à mes moutons et à ton échéancier en délire, le mien a changé sept fois. Je parle du T4 (les autres je t'en fais grâce, on ne va pas pinailler sur le passé antérieur à JC). 7, comme la cadence des vagues, les merveilles du monde ou tes chakras en ordre de marche. De 320 euros à 1700 et des brouettes, en passant par 1067, 529 (bis), 1596 (bis), le dernier en date d'hier.

Sauf qu'il est toujours faux. En réalité si on parle de mes DA 2019, tu me devrais même de l'argent (c'est pas moi qui le dis, c'est Dame U).

La dernière fois j'ai quand même décidé de payer mon T1 2021. Chaque fois que je me rends sur mon espace, y'a ce foutu message qui clignote sur les pénalités de retard. Je sais. Tu m'as dit et répété qu'il n'y aurait pas de pénalités. Sauf que c'est écrit rouge sur bleu sur ton échéancier et ça finit par me porter sur les nerfs. Et puis tu dis et répètes un certain nombre de choses depuis début 2020 qui n'ont jamais été prouvées...

Pour ne pas que tu l'imputes à 2020 qui reste rigoureusement faux en dépit de tes « ça sera régularisé d'ici fin de mois//on vous rappelle » j'ai donc demandé à ma banquière de faire un virement avec tous les codes!! (Ton IBAN, numéro du trimestre, année, plus mon Siret, tout, sauf les codes nucléaires! (en vrai je les ai pas). Mes 513 euros sont partis sur un clic, hop, envolés sur leur tapis volant ! Pis j'ai triplé l'envoi de deux messages, messagerie interne-à-la-cave et messagerie Limousine (y'a des vaches dans ton coin ?).

Tu me trouves un poil méfiante ? Le genre de fille à sortir avec une combi matelassée et des coudières juste pour aller quérir sa baguette ? Ben tu devrais pas.

Hier, poussée par un pressentiment du genre « On sait jamais » j'ai été voir. Échéance toujours en cours. Pénalités à prévoir, ça disait. J'ai donc appelé, comme d'hab. Dame U n'a pas retrouvé la trace du virement. Elle m'a tout de même demandé cinq fois si j'étais sûre que c'était parti de ma banque, si j'avais été débitée, si Dieu existe (nan, j'rigole, elle y croit plus depuis qu'elle travaille pour Toi).

Heu, alors je t’explique. Clic de banque = envoi immédiat sur Iban scrupuleusement noté. Le tien. Pas celui du voisin de gauche (je le connais pas) Et puis j'ai eu ma Révélation ce matin, en pensant à Toi.

Le Triangle s'est déplacé, forcément. Il a fait ça en douce en janvier 2020, lui et ses Bermudes. Voilà où se perdent nos cotisations, le bon sens des Dames U, tes calculettes (si tu veux je t'envoie la mienne, 7,99 euros mais elle est au top pour les opés) et nos esprits avec. Tu devrais quand même prévenir l'espace aérien. (heureusement il n'y a pas d'océan par chez toi !)

Ou alors tu es adepte du chat de Schrödinger, tu sais, celui qui est vivant-mort à la fois ? Bon je te passe le reste parce que ça commence à faire long (reste=modulations en aporie, courriers à répétition, etc., etc.). J'aimerais :

Que tu retrouves mon virement devenu tien.

Que tu finalises tes calculs 2020 et le T4 échangiste.

Que tu répondes à mes messages.

Que toutes les lois climat soit revues et garanties.

Que la paix règne sur le monde et dans ton cœur.

Que quelqu'un m'entende, de préférence homo-sapiens doté d'un esprit vif, d'une bonne base mathématique et assez chef pour dénouer mon écheveau (enfin, le tien aussi) et tous les autres, les dizaines de milliers de dossiers insolubles des AA au bord de la crise de foi (cf : on peut toujours rêver).

Salutations en forme de salto vrillé arrière (tu me fais cet effet là),

Virginie Jouannet, écrivaine et acrobate zen (depuis toi).

Ps : Si tu pouvais faire remonter de la cave jusqu'aux instances supérieures, ce serait chouette!

Crédit photo : La vision de Tondal - Jérôme Bosch