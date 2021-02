Le plein de bande dessinée dans le Pass Culture

Le pass Culture s’associe à la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image pour proposer à ses 140.000 utilisateurs une immersion dans le monde de la bande dessinée depuis la page d’accueil de l’application.

Samedi 20 et dimanche 21 février 2021, la page d’accueil de l’application se transforme pour proposer un parcours thématique pensé pour les utilisateurs du pass Culture et leur faire découvrir toute la richesse et la diversité du 9ème art.

ÉCONOMIE: 43 % des utilisateurs du Pass Culture ont opté pour le livre

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, qui réunit un musée, une librairie, une résidence internationale d’artistes, une bibliothèque patrimoniale et une bibliothèque publique, un centre de documentation et un cinéma d’art et essai, proposera pendant 48 heures aux jeunes inscrits du pass Culture :

Une sélection d’ouvrages coups de cœur, établie par les équipes de la librairie et de la bibliothèque pour découvrir les BD cultes et auteurs incontournables.

Un cours en ligne sur l’histoire et les codes du 9ème art. En partenariat avec la Fondation Orange, la Cité de la bande dessinée et de l’image propose un MOOC sur la bande dessinée, 3 séquences d’1h30 et des animations pour apprendre de manière ludique et interactive.

Une sélection d’expositions de la Cité dont deux expositions qui seront présentées au public en 2021 : l’exposition « Kubuni, les bandes dessinées d’Afrique.s » qui explore les bande dessinées d’Afrique Subsaharienne d’hier, d’aujourd’hui et de demain et un cycle d’expositions proposé par la revue HEY! et le musée de la Cité, dont la première est consacré à Chris Mars, un peintre majeur de la scène historique du surréalisme pop américain.

Les utilisateurs du pass Culture pourront découvrir et réserver ces offres directement sur la page d’accueil de l’application qui se consacre entièrement, le temps d’un weekend, au 9ème art.

crédit photo : FunkyFocus CC 0