Pascal Vandenberghe : “La librairie, c'est tomber sur le livre que l’on ne cherchait surtout pas

Il est connu pour son franc-parler, mais plus encore pour ne pas renier ses convictions : libraires, certes, mais avant tout chef d’entreprise, et pas n’importe laquelle. Les librairies Payot représentent une véritable institution en Suisse romande, elles auront surmonté l’année 2020, en serrant les dents, mais finalement avec un résultat positif.

Pourtant, si les librairies continuent de vendre des livres de papier, à qui l’on avait, fut un temps, promis le désintérêt au profit de l’ebook, le métier a terriblement changé, constate Pascal Vandenberghe. « Comparer le métier tel qu’on le pratiquait voilà quarante ans et comme on le pratique aujourd’hui, c’est constater qu’il n’y a pas eu de grandes ruptures visibles. Mais pourtant, tout s’est énormément transformé : une accélération des choses, par les outils. Les bases de données nous privent d’une mémoire qu’il fallait avoir quand elles n’existaient pas, ou du moins n’étaient pas consultables si facilement. »

Car il fallait déjà répondre « aux demandes les plus biscornues des clients, comme aujourd’hui. Mais désormais, on voit des libraires plus derrière leur écran, et cela me gène dans la relation que l’on a avec les lecteurs. » Mais en quelques décennies, les livres eux-mêmes ont changé : les grosses ventes profitent plus du marché, même si l’on compte plus de petits lecteurs.

On reconnaît l’état démocratique d’un pays à la relation qu’il entretient avec la culture en général, et le livre en particulier. Et dans les débats qui agitent la société, le livre se retrouve comme toujours au cœur de la bataille !

De la Fnac qui avait révolutionné le monde de la librairie, aux dérives que l’enseigne a pu connaître, le PDG de Payot passe en revue avec nous une partie de cette expérience. Avec toujours, et plus que jamais à l’esprit que la librairie incarne le lieu de « la sérendipité : cette capacité à tomber sur le livre que l’on ne cherchait surtout pas ». Chose qu’aucun algorithme ne parviendra jamais à réaliser.

L'extrait qui suit est tiré de La librairie est un sport de combat, essai qui conclut l'ouvrage Le Funambule du livre.

Lors de la crise sanitaire que nous avons vécue en 2020, les longues semaines de semi-confinement ont été l’occasion, pour une partie de la population qui les avait quelque peu oubliées, de retrouver les joies et plaisirs du livre grâce à une large diffusion de l’implacable virus de la lecture, contre lequel les vaccins les plus coriaces (Netflix et autres jeux vidéo), avec tous leurs « bienfaits », ont été incapables de lutter plus de quelques jours. Virus de la lecture qui semble fort avoir touché davantage d’individus que la redoutée COVID-19.

Ces lettres de noblesse retrouvées par le valeureux livre, surprenant une fois de plus les médisants adeptes de la Schadenfreude par sa capacité de résistance, devraient pour un moment leur rabattre le caquet et rendre inaudibles leurs sempiternelles rengaines sur sa disparition prochaine et programmée : le livre est sorti renforcé de cette crise. Aux libraires de savoir « transformer l’essai » en maintenant l’addiction à la lecture à un juste niveau. Cette crise a par ailleurs démontré que les facteurs exogènes inattendus et de grande ampleur ne sont pas condamnés à n’avoir que des effets négatifs.

Car, une fois de plus, le livre a montré sa capacité de résistance, son dynamisme. Et son utilité : s’il n’est pas considéré officiellement comme un bien « de première nécessité » au même titre que l’alimentation et les produits pharmaceutiques, pour la population il présente pourtant bien des caractéristiques similaires. Les nourritures intellectuelles sont aussi nécessaires que les nourritures terrestres, et leurs vertus sur la santé mentale sont complémentaires à celles qu’on attribue aux médicaments. Ce ne sont pas les nombreux livres ressortissant à ce qu’on nomme désormais la « bibliothérapie » qui me démentiront. Le livre a certainement permis à de nombreuses personnes, durant cette période particulière, de s’extraire d’une réalité confinée et pas toujours très joyeuse, ses capacités à faire « s’évader » le temps d’une lecture n’étant plus à démontrer.

La librairie est une agence de voyages unique en son genre : les livres qu’on y trouve permettent de se déplacer dans le temps et dans l’espace sans sortir de chez soi, et pour un coût somme toute modique, en tout état de cause inférieur à celui des billets les moins chers proposés par les compagnies aériennes de low cost. Embarquement immédiat !