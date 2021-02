Books by Women : Clémence Michallon et Deb Caletti

Clémence Michallon - La dernière fois que j'ai cru mourir, c'était il y a longtemps

Cette rentrée littéraire 2020 a été un excellent cru, surtout en matière de premiers romans. C'est encore le cas avec celui de Clémence Michallon, que j'ai dévoré pratiquement d'une traite. On y suit Véronica, jeune culturiste, qui trouve son épanouissement dans la muscu, des repas millimétrés et ses muscles dessinés.

Mais lorsque sa sœur, propriétaire d'une pâtisserie, doit rester alitée à cause d'une grossesse difficile, Véronica doit prendre le relais, avec l'aide de Nico, seul employé, qui rejoint la scène drag la nuit. L'histoire est tendre, les personnages terriblement attachant.e.s, et ce roman discute le rapport au corps avec brio. Grossesse, musculation, genre, ces personnages et leurs histoires existent encore trop peu en littérature et on remercie fortement l'autrice de nous avoir mis sur leur chemin.

Deb Caletti - À en perdre haleine

Lorsqu'Anabelle a une idée en tête, rien ne l'arrête. Suite à un drame, qui ne nous sera révélé petit bout par petit bout, elle décide de courir depuis Seattle vers Washington DC. Accompagnée par son grand-père, qui la suit de loin dans son camping-car, Anabelle va devoir se dépasser pour surmonter ses peurs et ses fantômes.

L'histoire se déroule petit à petit grâce à des flash-back et la tension qu'ils amènent en fait un roman difficile à quitter. Tout cela couplé à un très beau récit d'introspection, une jeune femme qui se surpasse et une mise en garde contre les relations toxiques, c'est un très joli roman, dont le climax vous touchera forcément.

Notre campagne de financement participatif est toujours en cours ! Il nous reste 24 jours pour récolter encore 7 000€ et sans cela, ça va être compliqué pour nous d'ouvrir un lieu pérenne. Des organismes d'aides ont refusé notre dossier car il n'est pas viable selon eux. Notre prévisionnel financier prouve pourtant le contraire mais aucun moyen de faire appel. Notre dossier est bon, on connaît notre métier, les erreurs à ne pas faire, la gestion. On sait que c'est viable sur le long terme, cependant nous avons besoin de cet apport en plus pour démarrer sereinement.

Je sais aussi que nous sommes assailli.e.s tous les jours de campagnes de crowfunding, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous ne vous sentez pas concerné.e.s car géographiquement éloigné.e.s... Mais dans nos convictions on a vraiment envie de s'éloigner de Paris intra-muros et de repeupler les villes de librairies (sortez les violons). L'Île-de-France hors Paris devient une région dortoir. Surtout dans le contexte actuel... Les villes hors grosses métropoles ont besoin de commerces de proximité, les gens lisent hors de Paris (eh oui), ne laissons pas les centres-villes mourir !!

Nous avons vraiment besoin de vous !!