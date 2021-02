Delamain, cure de jouvence pour la plus ancienne librairie de Paris 

L’enjeu pour l’agence était donc de proposer un projet tout en finesse qui préserve le cachet et l’esprit historique de la boutique, tout en repensant l’espace afin d’en améliorer l’ergonomie pour les clients et le personnel.

La librairie ainsi rénovée a rouvert ses portes en décembre dernier. Dans ce magasin à taille humaine, la flânerie et l’abondance de livres restent de mise, et plus que jamais en ces temps de pandémie, qui ont remis au goût du jour le plaisir de la découverte et le conseil du libraire.

L’agence a réorganisé le parcours client et les circulations, avec notamment le déplacement des caisses précédemment positionnées dos à l’entrée, permettant désormais un accueil face client et offrant de jolis portraits de personnalités emblématiques ayant fréquenté les lieux.

L’agence a entrepris une restauration des boiseries du mobilier mural, et la création de mobiliers centraux plus ergonomiques, mais s’inscrivant dans l’univers existant des lieux. L’ensemble de l’éclairage a été revu pour adoucir l’ambiance et valoriser l’offre, et des suspensions viennent ponctuer l’espace, lui conférant un esprit bibliothèque.

Pour la deuxième salle, petite et peu visible jusqu’à présent, le parti a été pris de la traiter de manière distincte tout de blanc et de vert amande afin d’attirer l’œil vers l’univers jeunesse. Les vitrines en façade sont retravaillées et harmonisées pour une meilleure visibilité sur l’intérieur du magasin, et une mise en avant des actualités.

En outre, tout l’espace du personnel au sous-sol a été intégralement repensé afin de créer un univers de travail agréable et optimisé pour gérer la réception de la marchandise, l’expertise des livres anciens, ou encore l’archivage.

crédit photo © Giral