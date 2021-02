Blanc Autour : Black Schools Matter

Si ce sont « Les vieux fourneaux » et « Le loup en slip » qui ont placé Wilfrid Lupano sur le devant de la scène en tant que scénariste, on trouve dans ce projet une tonalité plus profonde et ambitieuse que dans les séries humoristiques de l’auteur, aujourd’hui plébiscités par un large public. « Blanc autour » est un BD historique qui, malgré un trait rond et des couleurs chaudes qui la feraient passer pour un album pour enfants, attaque frontalement un sujet brûlant : celui de la place occupée par les Noirs au sein de la société américaine, non de nos jours, mais au cours de son histoire.

Alors que le slogan « Black Live Matters » s’affiche à la bombe sur les murs des villes aux Etats-Unis, Lupano remonte jusqu’à l’une de ces initiatives majeures qui, lancées à toute petite échelle, ont eu une pertinence et un écho durable sur le changement des mentalités et sur la cristallisation des positions fanatiques et réactionnaires des Blancs, se sentant menacés dans leurs privilèges.

L'année qui précède le début de l'histoire, Nat Turner, un Noir qui avait appris à lire et à écrire, a tenté de soulever les esclaves contre leurs exploiteurs. Mal organisés, les insurgés ont connu une fin tragique, massacrés par ceux qui les oppressaient déjà depuis longtemps. La figure de Nat Turner, le Noir instruit qui appelle à l'insurrection, hante les pages de l'album comme elle préoccupait les Blancs du pays à l'époque, persuadés que l'éducation des esclaves représentait une menace et une aberration aux yeux de Dieu lui-même.

Mêlant les faits historique réels à des éléments dramatiques imaginaires (comme ce gamin sauvage, vivant dans les bois, qui récite à haute voix des textes de Nat Turner), Lupano parvient à tisser une fresque à la fois emplie d'espoir, celui des jeunes filles et des soutiens de l'école, et de menaces terribles, comme les appels à la haine et au massacre proférés par les plus hargneux des villageois. D'un côté, la soif d'apprendre, les aspirations à l'égalité et à l'émancipation ; de l'autre, la volonté de dominer, de terroriser, de tuer dans l’œuf tout ce qui peut remettre en question un état du monde où les Blancs sont de toute éternité les seuls citoyens à part entière.

Donnant corps aux nombreux personnages de ce récit, offrant décor à ses rebondissements, Stéphane Fert parvient à dédramatiser les images, à donner, par les couleurs, par l'omniprésence de la nature, et en particulier de la forêt autour de l'école, une sorte de quiétude à cette histoire qui, on s'en doute, ne peut que mal finir.

Ses silhouettes aux traits simples, ses fleurs et arbres quasiment schématiques, suffisent à déployer l'imaginaire des lecteurs. Loin de souligner les enjeux terribles de la lutte qui se déroule autour de l'école de Canterbury, le grand écart qui sépare le dessin lumineux, presque enfantin, et les faits relatés crée une sorte d'effet d'irréel, où la sauvagerie de ceux qui se prétendent civilisés paraît impossible et purement fictionnelle, alors qu'elle est attestée par les faits historiques.

Là où tant d'autres dessinateurs auraient redoublé de réalisme, voire d'hyperréalisme, pour illustrer ce récit, Stéphane Fret propose une palette visuelle simple, riche et expressive, proche de celle du livre pour enfants. Un choix d'une pertinence totale.

Au final, Blanc autour avec son esthétique souriante et son récit estomaquant se lit avec un plaisir étonnant. En plongeant dans la vie de cette petite école de campagne, les lecteurs saisissent soudain les enjeux d'une problématique bien plus vaste, qui traverse les siècles et semble opposer deux courants aux valeurs irréconciliables. Mais dont l'un va dans le sens de l'histoire, et finira par triompher, on l'espère.

