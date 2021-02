Artistes et critiques mis en lien par la Bourse Ekphrasis 2021

Il est primordial pour un artiste de disposer d'un texte critique sur son travail. Cela lui permet de mettre en perspective sa production artistique et de l'inscrire dans l'histoire de l'art.

Le programme Ekphrasis comprend 10 bourses de 2000 € couvrant la rédaction du texte ainsi que sa traduction. Il fera l'objet de 2 appels à candidatures successifs : auprès des artistes membres de l'ADAGP et auprès des critiques de l'AICA France.

Calendrier :

Appel à candidatures auprès des artistes membres de l'ADAGP du 8 février au 31 mars 2021

Sélection des 10 artistes par le jury composé d'un critique de l'AICA France d'un artiste de l'ADAGP et d'un journaliste du Quotidien de l'Art : fin avril

Envoi des dossiers de ces 10 artistes pour l'appel à projets auprès des critiques d'AICA France : mai-juin

Réception des candidatures des critiques et choix du critique par le jury en accord avec l'artiste sur lecture du dossier de candidature du critique : début juillet

Rencontre entre l'artiste et le critique et écriture du texte : de juillet à fin octobre

Remise du texte : début novembre

Publication du texte par le Quotidien de l'Art : à compter de novembre 2021.

Les artistes et ayants droit, membres de l'ADAGP depuis au moins 3 ans, toutes disciplines confondues, et dont le travail n'a pas fait l'objet de texte critique conséquent depuis 3 ans (les publications journalistiques et web ne sont pas prises en compte) pourront candidater.

Le texte produit doit être de 5 feuillets maximum, entre 6 500 et 8 000 signes, sur la démarche artistique de l'artiste et sur ses œuvres. Ce texte sera traduit dans une langue étrangère au choix de l'artiste. L'artiste doit envoyer un dossier, dactylographié, au format pdf, en langue française à l'adresse suivante : ekphrasis@adagp.fr. L'appel à candidatures détaillé se trouve à cette adresse.

Les lauréats des Bourses Ekphrasis 2020 sont accessibles à cette adresse.

Photographie : illustration, BigOakFlickr, CC BY-SA 2.0