Les journées du Livre russe 2021 se tiendront en ligne

« Quand nous avons organisé les dernières Journées du livre russe, en février 2020, nous étions loin de savoir que les événements de notre vie à tous détermineraient inconditionnellement le thème de l’édition suivante “Maux d’aujourd’hui, mots pour demain” », expliquent les organisateurs.

La littérature, la vraie, celle qui marque son temps et les temps futurs, a toujours parlé de ce qui soucie et tourmente l’être humain, de ce qui le rend malade. Ses points sensibles et douloureux se retrouvent sous le microscope de l’écrivain qui, tel un médecin, établit son diagnostic, éclaire ce qui est obscur et donne l’espoir de comprendre, de soigner, de guérir.

Ce qui nous arrive aujourd’hui, ces maux que subissent nos corps et nos âmes, nos sociétés et nos systèmes de pensée, de même que nos réactions et les comportements provoqués par les bouleversements de notre civilisation qui s’en suivent, tout cela est une source, nouvelle et profonde, qui nourrira la littérature et déterminera pour longtemps son champ d’investigation.

Et comme nous nous sommes rendu compte, aujourd’hui, que la médecine était l’une des choses primordiales dans le fonctionnement de notre monde — ce que nous avions peut-être oublié — c’est le moment de se dire à nouveau que la littérature est indispensable au fonctionnement de l’humain. Elle guide, pointe, fait avancer et prendre du recul, fait mal et fait du bien. Et l’écrivain, comme un chirurgien, opère nos âmes.

Cette thématique, nous allons la déployer pleinement pendant la 12ème édition des Journées du Livre russe à la Mairie du 5e en octobre 2021. Mais nous commencerons à en discuter lors de rencontres en ligne, les 12 et 13 février prochains, avec des écrivains russes et français, des traducteurs, des éditeurs, des spécialistes de la littérature russe et des comédiens.

En voici le programme complet, avec toutes les informations et liens pour participer aux événements, dans les jours et les semaines qui viennent. Par ailleurs, la remise du 15e prix Russophonie aura lieu lors des Journées du Livre Russe des 2 et 3 octobre 2021.