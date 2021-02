Crise Covid : 2020, année imprévisible pour l'industrie du livre

Considéré dans son ensemble, le marché du livre affiche un recul de 2,7 % à 3,9 milliards €, pour 342 millions d’exemplaires, également en recul de 3,4 % (papier et numérique). Pour le seul segment physique, les 3,7 milliards € sont en berne de 3,5 %, avec 4,6 % de volumes en moins, en regard de 2019.

LIBRAIRIES: 2020 aurait pu être bien pire

Côté livre numérique, avec les confinements 1 et 2, ce sont 361.000 acheteurs d’ebooks de plus qui sont enregistrés. D’abord, parce que les hommes se sont montrés plus présents, avec 203.000 acheteurs de plus. Ensuite, les moins de 40 ans sont 274.000 de plus à avoir adhéré au livre numérique.

Chose notable, et assez évidente, les livres pour prendre soin de soi ont connu une hausse de 7 % des ventes – que ce soit pour le corps, l’esprit, ou son intérieur, d’ailleurs. D’autres thématiques ont aussi poussé : le féminisme a évolué avec une croissance de 91 %. De même, les essais politiques affichent 2,5 % de mieux, en regard de 2019 et les titres liés à la crise Covid sont 70 à avoir réalisé plus de 1000 exemplaires vendus. Notons que d’autres, connexes, comme La peste de Camus, y figurent.

Il en va de même pour le parascolaire, pour aider les parents et leurs enfants dans l’école à la maison. Les segments maternels et primaires sont à la hausse, quand le collège et lycée chutent — la préparation d’examens et les annales prennent un sacré coup.

Enfin, la jeunesse, bien évidemment, enregistre une hausse de 18 %, pour s’établir à 595 millions €.

Mais 2020 marque surtout le retour en grâce de la fiction, avec 2 % de croissance. Et pas dans le format poche, comme on pourrait s’y attendre (en perte de 5 %) : c’est bien le grand format qui reprend des couleurs, avec des best-sellers en masse, et 8 % de mieux. La fiction, qui pèse 22 % du segment Livre, affiche ainsi 733 millions € de chiffre d’affaires.

BEST-SELLERS: les chiffres des romans primés en 2020

D’une année à l’autre, le phénomène de concentration s’ajuste : en 2020, 184.000 titres se sont vendus à plus de 100 exemplaires, contre 193.000 l’année précédente. En revanche, indique GfK, les 10.000 premières ventes ont augmenté leur présence sur le marché. C’est manifestement au-delà que les ventes ont diminué.

Ce que l’on apprend également, c’est que les 100 meilleures ventes de 2019 représentaient 5,73 % du marché en volume, contre 5,64 % en 2020. Une baisse qui est à relativiser toutefois : Astérix occupait une part significative des volumes en 2019, avec 0,5 % du marché.

2020: Année record pour la bande dessinée en France

Enfin, on souligne que sur 2019, le 100e exemplaire affichait 93.000 ventes, contre 98.000 pour 2020.

Année imprévisible

Ce sera l’adjectif global, applicable à tous les segments : un seul exemple, celui du prix Goncourt. Attribué à Hervé Le Tellier pour L’Anomalie (Gallimard), « son succès phénoménal était d’autant moins prévisible avec l’annonce retardée par les jurés du prix », indique GfK. 2020 aura été le règne de l’incertitude, tout particulièrement quand le secteur livre enregistre une perte des 2/3 de son chiffre d’affaires sur un mois et demi.

De même, « personne n’avait anticipé la reprise particulièrement importante liée à la fin du premier confinement. Un dynamisme tel n’était pas nécessairement attendu, même par les acteurs au plus proches du marché. »

Pourtant, certaines mécaniques restent à l’œuvre : l’impact sur les ventes n’est pas venu directement des 16 % de reports des nouveautés. « Les pertes sont liées aux fermetures de magasins, en réalité. La diminution des nouveautés, finalement, n’a pas été un mal pour le fonds qui s’est mieux vendu », note le panéliste.

Après tout, s’il y a moins de place pour les nouveautés, en augmenter le nombre ne permettra pas de meilleurs résultats.