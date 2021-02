Le PEN Club français porte plainte contre son ancien président, Emmanuel Pierrat

Annoncé pour le 28 juillet prochain, Too Much and Never Enough : How My Family Created the World’s Most Dangerous Man de Mary L. Trump (Simon & Schuster) ne rejoindra pas les étals des librairies. Du moins, pour le moment. Un juge de l’État de New York vient en effet d’annoncer la suspension temporaire de l’ouvrage suite à la demande de Robert S. Trump, frère du président américain.