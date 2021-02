Moderniser le droit d'auteur, et savoir en parler

L’annonce émane du gouvernement fédéral des États-Unis, c’est dire s’il faut le prendre au sérieux. La Library of Congress entend donc ouvrir un forum public sur les aspects technologiques de la législation, visant à moderniser le copyright. Les candidats peuvent se manifester, pour siéger au sein du comité qui sera créé, sur une base de bénévolat, et une à deux réunions annuelles, aux frais dudit membre.

Les CV et lettres de motivation ne devront pas arriver après le 15 mars, et comme on l’imagine, toutes les rencontres se feront par le web. (voir le détail)

Le comité sera accompagné par le US Copyright Office ainsi que d’autres départements de la bibliothèque. Ce dernier doit améliorer la communication sur la modernisation de la loi et offrir au public un espace de libre échange autour de cette initiative.

Concernant les compétences attendues, il n’est pas nécessaire d’être spécialiste sur l’ensemble des sujets qui seront traités. En revanche, on demande de justifier d’appétence sur les questions technologiques complexes – pas simplement donc de savoir se servir de Twitter. Les créateurs et ayants droit sont les bienvenus, de même que les entreprises, petites, moyennes ou grandes, mais plus largement les groupes d’intérêts réunissant chercheurs, universitaires, bibliothécaires ou archivistes.

L’expertise minimale requise comprendra « la capacité à communiquer sur des éléments techniques complexes, la faculté à travailler en commun, une connaissance de la technologie relative aux services du Copyright Office ».

Le projet est porté par les sénateurs Thom Thillis et Mazie Hirono, pour qui cet organisme consultatif sera bénéfique à toutes les parties – du fait de l’intérêt porté à la modernisation des actions du Bureau.

crédit photo : Stephen Downes CC BY NC SA 2.0