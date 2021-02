La crise profonde des bibliothèques en Italie : état des lieux et solutions

Le 22 janvier 2021, la présidente de l’Associazione Italiana Biblioteche, Rosa Maiello, a répondu dans un communiqué de presse à l’article du professeur Alessandro Barbero paru sur La Stampa — important quotidien italien — le 18 janvier 2021. Elle souligne les bons points soulevés par le professeur et essaye de rappeler le cadre général dans lequel se situent les problématiques dénoncées.

ITALIE: l'état regrettable des bibliothèques

Tout d’abord, souligne Rosa Maiello, « la dénonciation d’un universitaire distingué permet enfin d’attirer l’attention du public sur le problème de l’accès aux bibliothèques des universités ». En quoi consiste ce problème ? Plusieurs bibliothèques universitaires italiennes réservent leur accès seulement aux étudiants inscrits aux universités et aux professeurs ; les bibliothèques publiques, y compris les bibliothèques universitaires, devraient au contraire servir la culture et la recherche, et donc être ouvertes à tous. Enfin, souvent c’est la réglementation en matière de droits d’auteurs qui empêche les étudiants, chercheurs et professeurs de mener à bien leurs études, lorsque beaucoup de travaux sont protégés et inaccessibles.

Ces trois points sont parmi les principaux soulevés par Barbero dans son article et repris dans le communiqué de l’AIB.

Une loi nationale sur les bibliothèques

L’AIB se révèle bien consciente de ces points problématiques. « Depuis des décennies, en tant qu’AIB, nous demandons une loi nationale sur les bibliothèques (sur *toutes* les bibliothèques, de tout type, sur le système des bibliothèques nationales), afin de clarifier leurs objectifs, fonctions, devoirs, prérogatives (…). » « En particulier » — précise le communiqué — « nous demandons depuis des années des investissements politiques et financiers plus importants pour le développement de services de bibliothèque universels et des réformes des droits d’auteur pour faciliter la recherche, l’enseignement et l’accès aux sources de connaissances ».

L’AIB connaît donc bien et défend le principe de la liberté et universalité de l’accès à la culture, et, pour cette raison, partage l’appel de Barbero (« Nous soutenons donc de tout cœur l’appel du professeur Barbero aux ministres »).

Les responsabilités de la communauté académique

En effet la situation concerne en particulier les bibliothèques universitaires d’État, qui, « en tant qu’organismes publics, doivent garantir — comme le prévoit le Code du patrimoine culturel — l’accès à leurs collections à toute personne qui en a besoin, sans le limiter aux utilisateurs “internes” ». Cependant, comme le rappelle toujours l’AIB, ce ne sont pas les ministres ou les directeurs de bibliothèques qui peuvent jouer un rôle fondamental à cet égard : il s’agit, plutôt, de la communauté académique, qui, d’ailleurs, n’est pas mise en cause par Barbero.

En effet, souligne toujours l’AIB, « les politiques de gestion et d’ouverture des bibliothèques sont établies par les autorités académiques, composées en majorité de professeurs d’université ». C’est donc à eux que revient la possibilité et l’engagement de modifier les conditions d’accès.

Des faiblesses historiques

Mais l’AIB va encore plus loin, dénonçant une situation de longue date de dévalorisation du personnel bibliothécaire et des structures elles-mêmes : « Jusqu’à il y a quelques années, l’ensemble du personnel administratif, technique et bibliothécaire était défini en bloc par la négation — “personnel non enseignant” —, ce qui reflète le poids spécifique limité de ce personnel. » Rosa Maiello dénonce ainsi la « faible propension » et parfois « forte résistance » de la communauté académique « à s’ouvrir au monde extérieur », ce qui détermine « dans les règlements de nombreuses bibliothèques universitaires (…) de nombreuses restrictions à l’accès des étudiants et du public extérieur ».

Une condition qui n’est donc pas simplement due à la pandémie, mais qui semble, malheureusement, venir de plus loin.

Jusque dans les années 1980, de plus, les bibliothèques en Italie n’étaient pas dotées d’un personnel professionnel adéquat, vu que « pendant de nombreuses années, elles étaient principalement des lieux où l’on plaçait les huissiers, les concierges, le personnel problématique et les porteurs de sacs ».

En outre, « ce n’est qu’avec le développement des technologies numériques qu’on a commencé à comprendre qu’il fallait du personnel bibliothécaire qualifié. (…) Mais en Italie, la saison de la relance des bibliothèques (…) a commencé trop tard (les années 90) et a été interrompue trop tôt (au début des années 2000) », pour des problèmes d’inefficacité administrative et aussi, car le développement du numérique avait amené certains illustres scientifiques à penser que l’on aurait eu de moins en moins besoin de personnel qualifié.

La question du droit d’auteur

Quant aux restrictions du droit d’auteur, Rosa Maiello souligne l’engagement des bibliothèques depuis des années pour essayer de rendre disponible le savoir et considère, en particulier que ce sont encore une fois les scientifiques et professeurs comme Barbero qui auraient un rôle à jouer dans ce débat.

Comment ? À travers la mise à disposition en libre accès des travaux de recherche des universitaires : « Par exemple, étant donné que les publications universitaires documentent le plus souvent les résultats de recherches financées directement ou indirectement par des organismes publics, les professeurs et les chercheurs, en tant qu’auteurs des mêmes publications, pourraient éviter de céder tous les droits exclusifs d’utilisation aux éditeurs et, lors de la conclusion de contrats d’édition, s’assurer qu’ils se réservent le droit de mettre leurs œuvres à disposition en libre accès dans des dépôts institutionnels appropriés ». Elle rappelle enfin que c’est une demande qui vient aussi de l’Union européenne.

En conclusion, l’AIB remercie le professeur Barbero pour avoir mis la lumière sur cette situation et espère que les ministres de la Culture et de l’Université proposeront des initiatives systémiques pour répondre aux nécessités des bibliothèques italiennes. Elle invite aussi la communauté académique, qui peut être un acteur important dans ce débat, à prendre la parole.

crédit photo : Doug Davey, bibliothèque universitaire de Bologne, CC BY 2.0