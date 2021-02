Bpi : le ministère de la Culture rejette l'idée d'une fusion avec le Centre Pompidou

Constatant des entrées passées de 4 millions en 1977 à 1,35 million en 2020, la Cour des Comptes a examiné les comptes et la gestion de la Bpi entre 2014 et 2018, avant de livrer ses observations, plutôt négatives au ministère de la Culture. Ainsi, dès l'entée, la gratuité d'accès à la Bpi, selon la Cour, se voit entravée par « l’insuffisance des effectifs affectés au filtrage », créant de longues files d'attente, notamment en matinée.

« Une meilleure organisation permettrait de les résorber et ainsi d’accroître l’occupation des salles ouvertes au public », souligne la Cour, qui recommande de privilégier l'ouverture plus tôt le matin par rapport aux horaires en soirée. Selon la juridiction, « 80 % des collections ne sont jamais utilisées », le renouvellement de celles-ci est trop faible, comme l'achat des ouvrages numériques.

À ce titre, la Cour des comptes juge que l'établissement n'a pas développé de « capacité de maîtrise technique de ces nouveaux usages » : « Dès lors, un tiers des visiteurs ne savent pas que la bibliothèque propose des ressources numériques, la moitié qu’on peut y consulter la presse digitale. Enfin, 80 % des usagers n’ont jamais eu recours à ces nouveaux supports. »

En matière d'animation du réseau de lecture publique, la juridiction estime que les propositions de la Bpi sont trop rares et qu'elle « n’assure pas convenablement le rôle qui incombe à un établissement public national, qu’il s’agisse d’éducation artistique et culturelle, d’éducation aux médias et à l’information, d’ateliers d’écriture ou de conversation ».

La Cour déplore plus généralement l'absence de mesures précises, tant en matière de consultation des collections que de fréquentation des activités et animations culturelles.

Finalement, la Cour des Comptes pointe la coexistence de la Bpi et du Centre Pompidou, associés, qui ne débouche pas, selon elle, sur des synergies. Et, conséquence, suggère une perspective de fusion pure et simple. « Des choix s’imposent pour engager une intégration beaucoup plus forte des deux établissements, au-delà de la constitution d’une présidence exécutive commune aujourd’hui envisagée. La complémentarité d’activités entre la Bpi et le CNAC-GP doit être renforcée et rien ne semble justifier le maintien de deux structures administratives distinctes, chacune génératrice de coûts qui pourraient être mutualisées », termine Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des Comptes.

« [U]ne des bibliothèques qui reçoit le plus de public en France »

Dans sa réponse, la ministre de la Culture défend l'établissement, auquel la rue de Valois assure « un soutien étroit et permanent ». La Bpi présente en effet une amplitude horaire importante, avec 62 heures hebdomadaires « au lieu d'une moyenne nationale de 45h pour les bibliothèques des villes de plus de 100.000 habitants », qui vient renforcer la politique de gratuité, pour une accessibilité optimale.

La Bpi ne se prive pas d'enquêter sur ses usagers, assure le ministère : « Il apparait que la fréquentation de I’établissement est stable pendant la période sous revue, dans un contexte ou l'accès a des contenus numériques à distance toujours plus nombreux concurrence de plus en plus fortementla lecture dans les locaux des bibliothèques. Le taux d’occupation moyen annuel est de 72 % en 2019 avec des jours de saturation le dimanche (86 % de taux d'occupation annuel) ainsi que les jours fériés. »

Concernant les horaires, le ministère de la Culture s'annonce inflexible : les ouvertures dominicales et en soirée ne sont pas négociables, à moins de priver la capitale d'un lieu de lecture ouvert dans ces plages horaires. Les rénovations prévues devraient désengorger l'entrée et supprimer le phénomène de files d'attente, promet la rue de Valois.

Sur les collections et la politique d'animation du réseau de lecture publique, la Cour a été entendue, souligne cette fois Roselyne Bachelot-Narquin, qui annonce « une offre entièrement repensée et restructurée », après les réaménagements, et une « nouvelle stratégie d'animation » pour 2021.

TRAVAUX: un réaménagement pour la Bpi, relogée

Cette dernière devrait renforcer trois axes stratégiques, la mission d'études et de recherches, la diffusion du cinéma documentaire et le développement des ressources numériques pour les bibliothèques françaises.

Le ministère rejette toutefois la possibilité d'une fusion de la Bpi et du Centre Pompidou, distinguant bien les missions et objectifs des établissements : bibliothèque d'une part, musée de l'autre. « Mettre fin à l'autonomie de la Bpi pourrait avoir pour conséquence de distendre son lien avec les bibliothèques françaises et de perdre de vue les objectifs de politique publique qui lui sont assignés en tant que bibliothèque nationale », assure la ministre de la Culture, qui souligne aussi l'impact économique d'une telle décision sur le Centre.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0